ASV Cham reist nach Abtswind Nach Unterfranken, in die Nähe des Freizeitparks Geiselwind verschlägt, den ASV Cham am Sonntag

Das kuriose und spannende in diesem Nachbarschaftsduell ist die Tatsache, dass die Elf aus dem Kräuterdorf in dieser Spielzeit in all ihren sieben Heimspielen noch kein einziges für sich entscheiden konnten und daher im Ranking auch abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen. Die Gäste aus der Oberpfalz hingegen konnten während dieser Saison schon insgesamt dreimal das Feld auf fremden Terrain als Sieger verlassen.

Sicherlich also wieder eine spannende Partie, die die Zuschauer drei Spieltage vor Beendigung der Hinrunde in der Kräuter-Mix-Arena zu sehen bekommen werden. Während die Elf von Trainer Claudiu Bozesan seit den letzten vier Spielen keine Niederlage mehr einstecken hat müssen, hierbei aber auch nur einen Sieg und drei Unentschieden einfahren konnten, hat es der ASV Cham in nur drei Spielen auf zwei Siege und ein Remis bringen können. Den Anschluss an das Tabellenmittelfeld konnten die Kreisstädter somit wiederherstellen und möchten jetzt natürlich auch weiterhin dran bleiben. Den in den letzten Spielen vor der Winterpause könnte schließlich in dieser Spielzeit auch schon der Grundstock für einen weiteren Verbleib in der Bayernliga gelegt werden.