ASV Cham muss größeren Umbruch bewältigen

Aufgalopp beim ASV Cham: Am vergangenen Montag bat Cheftrainer Faruk Maloku seine Spieler das erste Mal auf den Trainingsplatz. Vier intensive Wochen stehen Lamecker & Co. bevor, ehe am 19. Juli mit einem Heimspiel gegen die Jahn-U21 der Saisonstart der Bayernliga-Spielzeit 2025/26 erfolgt.

Mit dabei zum Trainingsauftakt waren auch die zahlreichen Neuzugänge. Neben den Talenten aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum – Lukas Krämer, Finn Steinhauser, Tim Geiger und Sebastian Stangl – waren auch die acht externen Verstärkungen vertreten. Mit Niko Becker, Alexander Sigl, Andre Adkins, Yannick Frey, Manuel Reiß, Martin Schuster, Raphael Huber und Christoph Lindner hat man sich in allen Mannschaftsteilen verstärkt (wir berichteten). Des Weiteren wird mit Fritz Amberger ein hoffnungsvolles Talent, welches noch für die U19 in der Bayernliga spielberechtigt ist, weite Teile der Vorbereitung mitmachen und so an den Seniorenbereich herangeführt werden.



13 Trainingseinheiten sowie vier Testspiele liegen vor dem letztjährigen Tabellenfünften des Bayernliga Nord. „Hauptaufgabe wird es sein, in kurzer Zeit die Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren und den doch größeren Umbruch zu bewältigen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.



In den angesprochenen Vorbereitungsspielen proben die Kreisstädter ausschließlich gegen Vertreter aus der Landesliga Mitte. Los geht es diesen Samstag, 28. Juni, um 15 Uhr mit einem Gastspiel bei der SpVgg Lam. Die weiteren Termine: Dienstag, 1. Juli, um 19 Uhr beim ASV Burglengenfeld; Freitag, 5. Juli, um 18.30 Uhr beim TSV Bogen und Samstag, 12 Juli, um 14 Uhr beim SC Luhe-Wildenau. Die bisherigen Partien beim SV Mitterkreith (13:3) und bei der SG Bruck/Alten- u. Neuenschwand (7:0) konnten noch nicht wirklich zur Vorbereitung gezählt werden – spielten die Chamer Bayernliga-Kicker hier doch auf freiwilliger Basis mit.