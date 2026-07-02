 2026-07-01T07:36:38.002Z

Ligabericht

ASV Cham: »Müssen gerade große Päckchen verdauen«

Kapitän Marco Pfab droht bis zum Winter auszufallen, Andre Adkins hat sich abermals die Achillessehne gerissen

von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Hat sich erneut die Achillessehne gerissen: Andre Adkins (links).
Hat sich erneut die Achillessehne gerissen: Andre Adkins (links). – Foto: Florian Würthele

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Andre Adkins
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Marco Pfab
Marco Pfab

Hinter dem ASV Cham liegt eine lange und kräftezehrende Saison. Angesichts der spät ausgetragenen Relegation bat Cheftrainer Faruk Maloku erst am vergangenen Freitag zum Trainingsauftakt. Personell muss der Vizemeister der Bayernliga Nord in diesen Tagen ein paar Nackenschläge hinnehmen. Beim gestrigen Testspiel gegen die SpVgg Lam (1:2) rückte sogar der Krankenwagen an.

Erwischt hat es den Kapitän. Zur Stundenmarke kugelte sich Marco Pfab die Schulter aus. Der 29-jährige, ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern München wurde vom Sanka abgeholt. „Sehr bitter und unnötig. Der Ball geht ins Aus, wir haben Einwurf. Marco steht mit dem Rücken zum Feld. Der Gegenspieler gibt ihm auf der Auslinie nochmal mit dem Ellenbogen einen Check in den Rücken rein. Marco war nicht mehr auf Spannung, flog auf die Tartanbahn auf die Schulter und dann war sie draußen“, beschreibt Coach Maloku die folgenschwere Szene. Klarheit soll nun das Röntgen sowie möglicherweise eine MRT bringen. Eine genaue Prognose traute sich Maloku noch am Mittwochabend natürlich nicht abzugeben: „Vielleicht haben wir Glück im Unglück und das Labrum ist nicht beschäftigt. Dann könnte es vielleicht nach zwei, drei Monaten wieder gehen. Wenn Marco jedoch operiert werden sollte, was meistens der Fall ist, ist Winterpause für ihn.“

Gesichert steht Andre Adkins noch lange auf der Ausfallliste. Der 29-jährige Zentrumsspieler, der sich nach seinem Wechsel im Vorjahr so toll akklimatisiert hat beim Oberpfälzer Bayernligisten, hatte sich Ende Februar die Achillessehne gerissen und ist seitdem außer Gefecht gesetzt. Während einer Krankengymnastik-Übung im Rahmen der Reha riss er sich zuletzt erneut die Achillessehne. Diese Woche wird Adkins operiert „und darf dann zwölf Monate keinen Sport machen“, seufzt Maloku.

Zuletzt verließ ja Jakub Hrudka die Chamer in Richtung tschechischer Heimat. „Das hat uns sehr kurzfristig getroffen. Auch das ist ein sehr harter Nackenschlag“, sagt Maloku und fügt an: „Wir haben gerade große Päckchen zu verdauen. Wir haben heuer einiges zu tun, um da einiges wegarbeiten zu müssen.“ Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet der ASV am kommenden Samstag gegen die U19 der SpVgg Greuther Fürth. Zum Saisonauftakt gastiert am 18. Juli die SpVgg Bayern Hof im Kappenberger Sportzentrum.