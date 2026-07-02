ASV Cham: »Müssen gerade große Päckchen verdauen«

Hat sich erneut die Achillessehne gerissen: Andre Adkins (links). – Foto: Florian Würthele

Erwischt hat es den Kapitän. Zur Stundenmarke kugelte sich Marco Pfab die Schulter aus. Der 29-jährige, ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern München wurde vom Sanka abgeholt. „Sehr bitter und unnötig. Der Ball geht ins Aus, wir haben Einwurf. Marco steht mit dem Rücken zum Feld. Der Gegenspieler gibt ihm auf der Auslinie nochmal mit dem Ellenbogen einen Check in den Rücken rein. Marco war nicht mehr auf Spannung, flog auf die Tartanbahn auf die Schulter und dann war sie draußen“, beschreibt Coach Maloku die folgenschwere Szene. Klarheit soll nun das Röntgen sowie möglicherweise eine MRT bringen. Eine genaue Prognose traute sich Maloku noch am Mittwochabend natürlich nicht abzugeben: „Vielleicht haben wir Glück im Unglück und das Labrum ist nicht beschäftigt. Dann könnte es vielleicht nach zwei, drei Monaten wieder gehen. Wenn Marco jedoch operiert werden sollte, was meistens der Fall ist, ist Winterpause für ihn.“



Gesichert steht Andre Adkins noch lange auf der Ausfallliste. Der 29-jährige Zentrumsspieler, der sich nach seinem Wechsel im Vorjahr so toll akklimatisiert hat beim Oberpfälzer Bayernligisten, hatte sich Ende Februar die Achillessehne gerissen und ist seitdem außer Gefecht gesetzt. Während einer Krankengymnastik-Übung im Rahmen der Reha riss er sich zuletzt erneut die Achillessehne. Diese Woche wird Adkins operiert „und darf dann zwölf Monate keinen Sport machen“, seufzt Maloku.



