ASV Cham lotst Dennis Kandsperger zu sich

Aus Niederbayern zurück in die Oberpfalz: Dennis Kandsperger wechselt von Langquaid nach Cham. – Foto: Charly Becherer

Im Kader des ASV Cham hat sich nochmal etwas getan. Neben Torjäger Ashour Abraham können die Verantwortlichen jetzt noch einen zweiten externen Neuzugang für die anstehende Bayernliga-Saison präsentieren. Vom niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid wechselt Dennis Kandsperger in die Kreisstadt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat im Dress des FC Tegernheim bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt und wagt nun den Sprung in die zweithöchste Amateurklasse.

„Dennis hat letztes und vorletztes Jahr schon mal bei uns mittrainiert. Dieses Jahr hat er auch in den Testspielen mitgewirkt. Hier hat er sich ganz vernünftig präsentiert“, berichtet Chams Sportlicher Leiter Michael Plänitz, der den Neuzugang folgendermaßen charakterisiert: „Ein Linksfuß, der ziemlich viel Power hat. Er passt ganz gut zu unserem Fußballstil. Zudem hat er selbst Bock auf Bayernliga-Fußball. Das dürfte ganz gut zwischen uns matchen. Wir hoffen natürlich, dass sich ein Entwicklungsschritt anbahnt und er sich relativ schnell an die Bayernliga gewöhnt.“



Dennis Kandsperger, der vom amtierendem Vizemeister der Bayernliga Nord mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet wurde, durchlief die Nachwuchsmannschaften der heimischem JFG Donautal Bad Abbach. In seinem letzten Jugendjahr spielte er in der U19-Landesliga. Seine erste Station im Herrenbereich war der FC Tegernheim. Bei den Regensburger Vorstädtern sammelte der Lengfelder (Ldk. Kelheim), dessen Vater Markus aktuell den SV Burgweinting trainiert, 58 Einsätze in der Landesliga Mitte (drei Tore). Während der vergangenen zwei Spielzeiten trug Kandsperger das Trikot des TSV Langquaid. In 51 Matches in der Bezirksliga West steuerte er zwei Treffer und zehn Assists bei.



