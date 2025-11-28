ASV Cham lässt Yannick Frey ziehen

Den Abgang bestätigt Michael Plänitz, Chams sportlicher Leiter, auf FuPa-Nachfrage. „Wir haben uns zusammengesetzt und gemerkt, dass es von beiden Seiten aus nicht genau das ist, was man sich vorgestellt hat. Es hat einfach nicht hundertprozentig gepasst. Daher haben wir uns darauf geeinigt, das Ding in der Winterpause auslaufen zu lassen“, so der Funktionär.



Yannick Frey war erst zu Beginn dieser Saison vom Regionalligisten SpVgg Bayreuth in die Oberpfalz gewechselt. Im bisherigen Saisonverlauf kam er in 15 Bayernliga-Spielen zum Einsatz. Dabei blieb er ohne eigenen Torerfolg, steuerte aber immerhin sechs Torvorlagen bei. Sicherlich hätten sich beide Seiten durchaus etwas mehr vorgestellt. Zumal es der Hofer in der Bayernliga-Saison 23/24 auf 21 Scorer-Punkte im Trikot der SpVgg Bayern Hof brachte. In Bayreuth sammelte Frey letzte Saison 20 Einsätze in der Regionalliga Bayern.



Zu welchem Verein der offensive Mittelfeldspieler wechselt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Womöglich zieht es ihn ja in den Münchner Raum. Was dafür spricht: Frey ist mit der deutschen Nationalspielerin Franziska Kett liiert. Die 21-Jährige spielt für den FC Bayern München. Sein letztes Spiel für den ASV Cham könnte Frey am Nikolaustag bestreiten. Da sieht der Spielplan für die Kreisstädter noch ein Nachholspiel beim ATSV Erlangen vor – wobei eine Austragung sehr unwahrscheinlich erscheint. Das morgige Heimspiel der Maloku-Truppe gegen den Würzburger FV wurde derweil am Freitagmittag abgesagt.