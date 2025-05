ASV Cham krallt sich Jahn II-Verteidiger Manuel Reiß

In der Bayernliga Nord ist dem ASV Cham Bemerkenswertes gelungen. Mit dem vergangenen 4:0-Heimtriumph über Weiden sind die Maloku-Mannen jetzt seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen. Aktuell rangiert der ASV auf Platz 6. Bleibt das bis zum Saisonende so, wäre es die beste Bayernliga-Platzierung der Vereinshistorie. Auch in Sachen Kaderplanung gibt es eine gute Nachricht. Die vierte externe Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit ist nämlich unter Dach und Dach. Wie Sportlicher Leiter Michael Plänitz mitteilt, konnten sich die Kreisstädter die Dienste des jungen, aber Bayernliga-erfahrenen Verteidigers Manuel Reiß sichern, der vom Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg II an den Quader wechselt. Er unterschreibt einen Zweijahres-Vertrag bis Juni 2027.

„Wir freuen uns, mit Manuel einen weiteren neuen Spieler begrüßen zu können, der top ausgebildet vom Jahn kommt. Er ist im Defensivbereich flexibel einsetzbar. Seine gute Technik und seine Wendigkeit lassen ihn als Defensiv-Allrounder sowohl als Außenverteidiger, Sechser oder sogar Innenverteidiger agieren und geben uns somit weitere Optionen für die kommende Saison. Auch bei ihm sind wir überzeugt, dass er noch weiteres Entwicklungspotenzial hat, das wir wecken wollen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns weitere wichtige Erfahrungen im Herrenbereich sammeln kann“, so Michael Plänitz.



Den Weg über die Jugend des SSV Jahn Regensburg zum ASV Cham gingen vor Manuel Reiß schon viele andere. Etliche Spieler aus dem aktuellen Kader weisen Jahn-Vergangenheit auf. Reiß wechselte 2019 von der SpVgg Ansbach ins Leistungszentrum des Jahn, ist seit 2021 Teil der U21. Mittlerweile stehen 84 Bayernliga-Einsätze in der Vita des gebürtigen Mittelfranken.



Was sagt der 22-Jährige selbst zu seinem Wechsel nach Cham? „Für mich war klar, dass ich mich diesen Sommer neu orientieren will. Ich hatte mit Faruk (Trainer Maloku, Anm.d.Red.) zuvor ohnehin schon mal Kontakt und in den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich dann auch sofort ein gutes Gefühl. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich freue mich darauf, jetzt in einer Herrenmannschaft Fuß zu fassen“, erklärt Reiß im Gespräch mit FuPa.