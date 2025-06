ASV Cham holt Torjäger Niko Becker

Eigentlich hatte Niko Becker dem höherklassigen Amateurfußball bereits adieu gesagt. Der ehemalige Top-Torjäger des Bayernligisten DJK Gebenbach ist mittlerweile zweifacher Familienvater und wollte dementsprechend den Zeitaufwand für den Fußball zurückschrauben. Aus diesem Grund ging er vor einem Jahr als Spielertrainer zum Kreisligisten TuS Rosenberg. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Dass Becker den TuS am Saisonende verlässt, ist seit Mitte April bekannt. Jetzt ist auch klar wohin. Der 30-Jährige hat sich dem ASV Cham angeschlossen – und kehrt damit doch nochmal zurück in die für ihn bestens bekannte Bayernliga Nord.

„Dass Niko zu uns kommt, haben wir uns vor zwei Wochen auch noch nicht vorstellen können, aber jetzt ist er da“, verrät Michael Plänitz, der sportliche Leiter des ASV Cham. Natürlich hat die Verpflichtung des so erfahrenen Angreifers Gründe. Nach den kurzfristigen Abgängen von Anton Henning (TSV Kareth-Lappersdorf) und Ediz Medineli (Fortuna Regensburg) habe man im Offensivbereich „akuten Handlungsbedarf“ gehabt, erklärt Plänitz.



In Cham trifft Becker auf seinen alten Lehrmeister Faruk Maloku. Schon in Gebenbach hatte Becker jahrelang unter dem Fußballfachmann gespielt. „Da Niko aktuell ohne Verein war und Faruk und er sich schon sehr lange kennen, konnten wir ihn zu einem Gespräch einladen und ihn vom ASV überzeugen“, berichtet Plänitz, der sportlich wie menschlich große Stücke auf den neuen Stürmer hält: „Er macht uns in der Offensive noch flexibler und weiß definitiv, wo das Tor steht. Wir hoffen, dass er seine gesammelten Erfahrungen als Trainer nun nochmal als Führungsspieler bei uns einbringen kann und dass er sich schnell bei uns wohlfühlt. Mit seiner menschlichen angenehmen Art gehen wir davon aus, dass das mit Niko und dem ASV zu hundert Prozent matcht.“



Niko Becker entstammt der Jugend des FC Amberg, und verdiente sich dann beim SV Etzenricht in der Landesliga die ersten höherklassigen Sporen. Anschließend spielte er zwei Jahre für die DJK Ammerthal. Es folgte der Wechsel zur DJK Gebenbach, für die er von 2016 bis 2024 durchgehend auf Torejagd ging. Saison um Saison wartete Becker mit einer starken Torquote auf. Nach einem einjährigen Intermezzo beim TuS Rosenberg schlägt der Sulzbach-Rosenberger nun nochmals in der zweithöchsten Amateurklasse auf.