ASV Cham hat Gewissheit: Das ist der Relegationsgegner Oberpfälzer Bayernliga-Vizemeister kämpft gegen Greuther Fürth II um den Aufstieg in die Regionalliga von Florian Würthele · Heute, 22:29 Uhr · 0 Leser

Sturmtalent Konstantin Landstorfer und der ASV Cham könnten in wenigen Tagen den erstmaligen Sprung in die Regionalliga schaffen. – Foto: Wolfgang Zink

Lange wurde der ASV Cham auf die Folter gespannt. Die SpVgg Greuther Fürth II oder Viktoria Aschaffenburg? Gegen wen würden die Oberpfälzer am 29. Mai und 2. Juni in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen? Seit Dienstagabend hat der Vizemeister der Bayernliga Nord Gewissheit. Es ist das „kleine Kleeblatt“ aus Fürth!

Weil die Profimannschaft der Mittelfranken um den gebürtigen Schwarzhofener Philipp Ziereis dank des 2:0-Rückspielsieges gegen Rot-Weiss Essen in der 2. Bundesliga bleiben darf, muss die Fürther U23 nicht aus der Regionalliga Bayern absteigen. Und geht als Tabellen-16. in die Relegation – gegen Cham. Dagegen steigt Viktoria Aschaffenburg direkt ab.



Beim Thema Relegationsgegner hatten sich die Verantwortlichen des ASV schon im Vorfeld pragmatisch gegeben. Sportlicher Leiter Michael Plänitz sagte vergangene Woche im Gespräch mit FuPa: „Wir nehmen es so, wie's kommt. Man kann sich viel wünschen, beeinflussen können wir es ohnehin nicht.“ Des Weiteren: „Wir werden uns auf beide Gegner vorbereiten können – wenngleich es schon unterschiedliche Spiele werden würden.“ Ähnlich dürfte es Chams Cheftrainer Faruk Maloku sehen. Der Weidener ist dafür bekannt, seine Mannschaft bestens auf jedwede Aufgabe einzustellen.





Die Termine standen ja längst. An diesem Freitag, den 29. Mai, um 18.30 Uhr geht im Stadion an der Further Straße in Cham das Hinspiel über die Bühne. Das alles entscheidende Re-Match steigt dann am kommenden Dienstag, 2. Juni, um dieselbe Uhrzeit im Sportpark Ronhof. Bei einigen Chamer Anhängern dürfte Erleichterung herrschen, da ein Spiel in Aschaffenburg einem Mammut-Trip gleichgekommen wäre.



Greuther Fürth II und die Relegation. Da dürften sich Fußballfans aus der Oberpfalz unweigerlich ans Jahr 2022 zurückerinnern. Damals kämpfte der SV Donaustauf gegen eben jene Fürther um den Aufstieg in die 4. Liga. Und scheiterte krachend. In Summe mit 0:10 ging der heutige Kreisligist unter. Der ASV Cham will es besser machen. Einfach wird das ganz sicher nicht. Zumal ein Profi-Unterbau ja immer einer Art Wundertüte gleichkommt, weil schwer abzusehen ist, wer von „oben“ zum Einsatz kommt.