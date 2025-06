ASV Cham: Ex-Landesligacoach rückt ins U14-Trainerteam

Max Böhm wird weiterhin als Cheftrainer fungieren und geht somit in seine dritte Spielzeit in Folge. Seit 2020 ist der 27-jährige im NLZ des ASV Cham aktiv und war zuvor als Co-Trainer tätig, ehe er hauptverantwortlich den Jahrgang 2012 übernahm. „Wir sind froh, dass uns Max weiterhin erhalten bleibt. Er ist ein Trainertalent, geht mit diesen Spielern in seine dritte Spielzeit und hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich mit diesen gearbeitet. Die Entwicklung der Mannschaft und seine eigene sind noch nicht beendet. Hier wollen wir ihm weiterhin bestmöglich unterstützen und freuen uns ihm auf diesem Weg begleiten zu dürfen“, so NLZ-Leiter Gerhard Peintinger.



Ihm zur Seite steht mit Wojtek Walenta sein bewährter Co-Trainer. Der 25-jährige ist ein Chamer Urgestein, durchlief er doch selbst alle Jugendmannschaften im NLZ. Er wohnt zudem nicht nur in Cham, sondern ist auch für den Hauptverein als dualer Student tätig. „Wojtek ist ASVler durch und durch und wir sind extrem froh, dass er weiterhin an Bord bleibt. Er hat einen unglaublich guten Draht zu den Jungs und unterstützt Max bestmöglich“, freut sich Peintinger.



Ein echter Coup ist den ASV-Verantwortlichen mit der erneuten Verpflichtung von Erich Hartl gelungen. Der 50-jährige war zuletzt als Cheftrainer für den 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga Mitte aktiv. Zuvor war er jahrelang erfolgreich als Nachwuchscoach für den ASV Cham tätig und führte beispielsweise die U15 zur Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. „Mit Erich haben wir die perfekte Ergänzung in unserem Trainerteam. Als Nachwuchscoach war er bei uns äußerst erfolgreich und hat ein Händchen für Talente und die Entwicklung von Spielern. Er ist ein absoluter Topmann im Bereich der Nachwuchsförderung und kann seine immense Erfahrung weitergeben“, so Peintinger. Hartl ist seit kurzem als DFB-Stützpunkttrainer in Cham tätig und wird Böhm und Walenta in der kommenden Spielzeit zur Seite stehen. Die U14 wird wie in den vergangenen Jahren in der Förderliga an den Start gehen und sich dort mit anderen Nachwuchsleistungszentren messen.