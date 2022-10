ASV Cham erwartet Bayern Hof Der ASV Cham braucht daheim Punkte

Nachdem es aufgrund des UEFA Regions‘ Cups, in dem eine Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes bestehend aus Spielern der Bayernliga Nord- und Süd vertreten war, am vergangenen Wochenende zu einer Spielunterbrechung des Ligabetriebs gekommen war, geht es nun für das 18 er‘ Feld mit dem 14. Spieltag in der Bayernliga-Nord wieder weiter.

Wo Flaute herrscht, dass ist beim heutigen ASV-Gegner vor allem der Angriff. Erst 14 Mal konnten Feulner & Co. den Ball erst im gegnerischen Tor unterbringen. Nach Neuling Kornburg (11) hat die SpVgg somit den zweitschwächsten Sturm der Liga. Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich fünf Punkte machen derzeit den Unterschied aus. Für die Zuschauer dürfte es somit eine Partie zweier gleichwertiger Mannschaften, die schon in der vergangenen Saison gegen den Abstieg kämpften, zu sehen geben.

Die letzten drei Partien gegen Großbardorf, Ammerthal und Weiden konnte Sajaia mit seiner Truppe allesamt siegreich gestalten was den Hofer Bayern natürlich auch neun Punkte in der Tabelle einbringen sollte. Trotzdem liegen die Gelb-Schwarzen mit 12 Zählern aber immer noch auf dem Drittletzten Tabellenplatz. Wenn man den Abstand ans rettende Ufer betrachtet sind es aber auch nur drei Punkte, die man benötigen würde, um vielleicht über Nacht aus dem Tabellenkeller klettern zu können.

Mit der SpVgg Bayern Hof gibt dabei am Samstagnachmittag ein ebenfalls alter Traditionsverein seine Visitenkarte im Kappenberger Sportzentrum ab (Anstoß 16 Uhr). Nach zögerlichem Start konnten sich die Gäste aus Oberfranken in den vergangenen Wochen nun doch scheinbar etwas Luft verschaffen. Nach den ersten zehn Ligaspielen waren es nur drei Zähler, die die Mannschaft von Trainer Mikheil Sajaia einfahren konnte. Sajaia war nach dem siebten Spieltag zum Cheftrainer befördert worden, nachdem der glücklose Perparim Gashi von seinen Aufgaben als Chefanweiser entbunden worden war.

Nach dem 3:2 Auswärtserfolg vor zwei Wochen bei der DJK Don Bosco Bamberg konnte sich der ASV Cham zumindest bis vor Ende diesen Spieltages auf Rang neun vorarbeiten und hat nach gut einem Drittel der Saison 17 Punkte auf die Habenseite bringen können. Nach dem 2:0 Heimerfolg über den ATSV Erlangen war dies für die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku zugleich der zweite Dreier in Folge. Ein weiterer Erfolg ist sicherlich denkbar. Klare Voraussetzung dürfte jedoch dabei wieder sein, die Grundtugenden wie Lauf- und Einsatzbereitschaft von der ersten Minute an den Tag zu legen. Und noch eines wird trotz der drei zum Sieg in Bamberg erzielten Tore mitausschlaggebend sein. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor muss noch konsequenter geübt und umgesetzt werden. Den vor allem in der ersten Hälfte ließen die Rot-Weißen bei den Oberfranken weitere gute Torgelegenheiten liegen, so dass nach dem 2:2 Ausgleichstreffer das Zittern wieder begann und der Gegner damit wieder aufgebaut werden konnte.

Während man es in der ersten spielfreien Woche etwas langsamer anging um sich zumindest ein wenig von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen zu können, wurde das Leistungspensum in den Trainingseinheiten während dieser Woche wieder hochgefahren. Neben den Youngstern Benjamin Tolks und Maximilian Bauer, die beide mit der U-19 beim Würzburger FV im Einsatz sind sowie Lukas Leutner (Bayernauswahl) steht nur noch hinter dem Einsatz von Daniel Ettl ein Fragezeichen. Der Innenverteidiger musste in Bamberg wegen einer Zerrung schon früh runter vom Feld und konnte bisher immer noch nicht ganz beschwerdefrei trainieren.