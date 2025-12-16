ASV Cham bastelt am Kader und bindet zwei Dauerbrenner

Marco Faltermeier ist längst der dienstälteste Spieler im Kader. Der erfahrene Schienenspieler mit Drang nach vorne wird nächstes Jahr in seine elfte Saison im Herrenbereich gehen. Bemerkenswert: Seit der U19 hält er durchgehend dem ASV Cham die Treue. In rund 220 Punktspielen stand Faltermeier bislang für die „Erste“ auf dem Feld. „Falti ist seinen Weg fußballerisch und menschlich Jahr für Jahr weitergegangen und zum absoluten Führungsspieler gereift“, lobt der sportliche Leiter Michael Plänitz und führt weiter fort: „Auf der linken Außenbahn spult er mit seiner 'Pferdelunge', seinem linken Fuß und seiner Laufintensität mit die meisten Meter in der Mannschaft ab. Auch in der Kabine und neben dem Platz spielt Falti für uns eine entscheidende Rolle. Er bringt sich ein, übernimmt Verantwortung und gibt mittlerweile seine Erfahrungen an die jungen Spieler weiter. Daher freut es uns riesig, dass er zwei weitere Jahre bei uns bleibt.“



Michael Lamecker bringt es zu diesem Zeitpunkt auf fast genau 200 Bayern- und Landesligaeinsätze für die Chamer. Damit ist der 27-jährige Zentrumspieler ebenfalls ein echter „Dauerbrenner“ – zumal er schon im Jugendbereich mehrere Jahre das ASV-Trikot trug. Wie Faltermeier spielte auch Lamecker im Erwachsenenbereich noch nie für einen anderen Klub. „Lame ist das Paradebeispiel wie es laufen kann, wenn man aus der Jugend rauskommt und sich seine Sporen Jahr für Jahr immer mehr verdienen muss – aber auch kann. In den ersten Jahren als zentraler Mittelfeldspieler bzw. Innenverteidiger hat er es nicht immer leicht gehabt und kam viel von der Bank. Mittlerweile ist er aus der Mannschaft, der Kabine und dem ganzen Verein nicht mehr wegzudenken“, lobt Plänitz die sportliche Entwicklung von Lamecker, der sich auch abseits des grünen Rasens enorm für den ASV engagiert: „Er hält nicht nur den Defensivverbund auf dem Platz zusammen, sondern arbeitet beim ASV überdies bei der Kindersportschule, betreute schon sämtliche Jugendmannschaften, ist mittlerweile auch verantwortlich für die Medienpräsenz und sogar in der Vorstandsriege angekommen“, berichtet Plänitz :„Toll, dass es solche Personen noch gibt, die ihr Herz und ihre Seele einem Verein verschreiben.“