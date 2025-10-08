ASV Cham ab sofort ohne Valentin Seebauer

Das Chamer Eigengewächs hatte sich im Eiltempo vom Jugendspieler zur Stammkraft in der Bayernliga aufgeschwungen. Seit Sommer 2022 war er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken, etablierte sich als feste Größe in der Abwehrkette. Schon in ganz jungen Jahren spielte der mittlerweile 22-Jährige einen souveränen Innenverteidiger, überzeugte mit Cleverness und körperlicher Präsenz. Insgesamt stand Seebauer für den ASV in 93 Bayernligaspielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm sechs Tore.



„Er hinterlässt menschlich wie sportlich eine große Lücke in unserer Mannschaft, hat den Weg von der eigenen Jugend zum Stammspieler geschafft. Es ist wirklich sehr schade, auf seine Qualität jetzt verzichten zu müssen“, kommentiert Trainer Maloku den Abschied Seebauers.



An diesem Freitag (19 Uhr) empfängt der ASV Cham den Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg, der zuletzt besser in Fahrt kam und dreimal in Folge gewann. Trotzdem soll stolze Ungeschlagen-Serie bei Heimspielen weiter ausgebaut werden. „Bamberg hat viel Qualität und ist eine sehr erfahrene Mannschaft“, weiß Maloku. Personell gibt es das ein oder andere Fragezeichen bei den Oberpfälzern. Lukas Leutner und Yannick Frey waren zu Wochenbeginn krank. Inwieweit es für einen Einsatz reicht, wird sich zeigen. Gleiches gilt für Konstantin Landstorfer und Tim Geiger. Jakub Hrudka ist weiterhin im Aufbau. Sicher keine Option ist am Freitag Niko Becker. Der Kapitän und Torjäger muss wegen einer Zerrung passen. „Welche Aufstellung und Spieler wir ins Rennen schicken können, ist gerade schwierig zu sagen“, meint Maloku am Mittwoch. „Wir sind aber guter Hoffnung, dass der ein oder andere noch rechtzeitig bis Freitag zurückkommen wird.“