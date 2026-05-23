ASV Botnang stürmt an die Spitze – Büsnau siegt im Torspektakel

Das Duell hielt, was es im Vorfeld versprach: Eine von Beginn an leidenschaftliche Auseinandersetzung, bei der die SpVgg Holzgerlingen am Ende die Oberhand behielt und einen Heimsieg feierte. Das wichtige Tor zum 1:0 für die Heimmannschaft erzielte Max Horn in der 21. Minute der ersten Halbzeit, was der SpVgg spürbare Sicherheit verlieh und den Druck auf die Gäste erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nadelstich, der die Hoffnungen der Gäste früh dämpfte: Den Treffer zum 2:0-Endstand steuerte Julius Hamm in der 49. Minute bei.

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Es war ein von extremer Nervosität, taktischer Vorsicht und verbissenem Kampf geprägtes Duell, bei dem das spielerische Element oft auf der Strecke blieb, die Spannung aber bis zur letzten Sekunde greifbar war. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem torlosen Unentschieden, das bei beiden Teams gemischte Gefühle hinterlassen dürfte. ---

Vor 50 Zuschauern feierte der TSV Musberg feierte einen bemerkenswerten Heimsieg gegen den favorisierten TV Darmsheim. Den Auftakt machte Ruben Pinheiro Martins, der in der 36. Minute das Tor zum 1:0 für Musberg erzielte und die Weichen auf Sieg stellte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren den Vorsprung aus: Julien Kappeler traf in der 58. Minute zum 2:0. Nur wenig später war es erneut Ruben Pinheiro Martins, der in der 69. Minute mit dem Treffer zum 3:0 die Hoffnungen der Gäste dämpfte. Dem TV Darmsheim gelang in der Schlussphase nur noch eine späte Ergebniskosmetik, als Valentin Laur in der 80. Minute das Tor zum 3:1-Endstand markierte. ---

Ein Torspektakel ereignete sich. Der Aufsteiger TSV Jahn Büsnau bezwang in einer bis zum Abpfiff hochspannenden Begegnung den SV Vaihingen knapp mit 5:4. Die packende Torfolge startete bereits in der 2. Minute, als Fermin Wences das frühe 1:0 für die Hausherren erzielte. Marc Hetzel baute die Führung in der 24. Minute auf 2:0 aus. Doch die Gäste zeigten Moral: Tyron Ferrari verkürzte in der 30. Minute auf 2:1, ehe Maximilian Eisentraut nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, den 2:2-Ausgleich markierte. Noch vor der Pause ging das muntere Treffen weiter. Marc Hetzel traf in der 37. Minute zum 3:2 für Büsnau, doch Tyron Ferrari glich in der 42. Minute erneut zum 3:3 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel besorgte Marc Hetzel in der 48. Minute das 4:3. Wenig später schwächten sich die Büsnauer, als Marco Bischoff in der 51. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl erhöhte Kevin Omoregie in der 62. Minute auf 5:3. Fast im Gegenzug stellte Maximilian Eisentraut in der 63. Minute den Anschluss zum 5:4-Endstand her. ---

Die Begegnung begann furios für die Gäste. Daniel Schweizer eröffnet den Torreigen in der 11. Minute per Foulelfmeter zur 0:1-Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Madi Ceesay in der 15. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause stellte Mirlind Kamberi in der 36. Minute die Weichen mit dem 0:3 auf Sieg. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schraubte Ari Ilhan in der 46. Minute das Ergebnis auf 0:4 hoch. Die Gastgeber zeigten jedoch Moral und verkürzten durch Marko Anic in der 67. Minute auf 1:4. Der neue Spitzenreiter ließ sich jedoch nicht beirren, und Darwan Hassan stellte in der 74. Minute den alten Abstand zum 1:5 wieder her. In der Schlussphase bäumte sich Croatia Stuttgart auf: Lovro Kobasic verkürzte mit einem schnellen Doppelschlag in der 77. Minute zum 2:5 und in der 80. Minute zum 3:5-Endstand, konnte die Heimniederlage aber nicht mehr abwenden. ---

Ein zähes, aber wichtiges Ausrufezeichen setzte der Aufsteiger TSV Dagersheim im Duell gegen die Spvgg 1897 Cannstatt. In einer defensiv geprägten Partie fiel die Entscheidung kurz vor dem Halbzeitpfiff. Marco Bernhardt erlöste die Heimelf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit dem Tor zum 1:0-Endstand. In der zweiten Halbzeit verteidigte Dagersheim diesen knappen Vorsprung mit großem Einsatz gegen alle Angriffsbemühungen der Gäste. ---



Der SV Deckenpfronn führte die Tabelle vor dem Spieltag mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen. Der SV Deckenpfronn führte die Tabelle vor dem Spieltag mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen. ---