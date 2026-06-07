ASV Botnang nicht zu stoppen: Klarer 4:1-Sieg bringt den Aufstieg

---

Der TSV Jahn Büsnau hat seine starke Saison als Tabellenzweiter und Aufsteiger mit einem wuchtigen 6:1 bei Croatia Stuttgart beendet, während Croatia nach zuletzt offenem Spiel gegen den SV Vaihingen und zuvor einem 3:5 gegen den ASV Botnang auf Rang 15 stehen bleibt. Marco Bischoff entschied die Partie praktisch im Alleingang früh: Er traf in der 18., 22., 28. und 60. Minute zum 0:1, 0:2, 0:3 und 0:4. Mateo Matic verkürzte in der 64. Minute auf 1:4, ehe Johannes Specht in der 75. Minute und Sebastian Lenhardt in der 80. Minute den klaren Auswärtssieg vollendeten. Schon im Hinspiel hatte Croatia Stuttgart mit einem 3:1 beim TSV Jahn Büsnau überrascht, diesmal aber setzte sich die Qualität des Aufsteigers schonungslos durch.

Der SV Vaihingen beendete die Runde mit einem rauschhaften 7:2 beim TSV Musberg und verteidigte damit Rang fünf bei noch 29 ausgetragenen Spielen, während Musberg nach den Niederlagen gegen den ASV Botnang und nun Vaihingen als Zehnter ins Ziel kommt. Tyron Ferrari traf in der 5. und 28. Minute zum 0:1 und 0:2, Maximilian Eisentraut erhöhte in der 40. Minute auf 0:3, ehe Yannick Schellander in der 41. Minute auf 1:3 verkürzte. Nach dem Eigentor von Marc Wiederoder in der 47. Minute zum 1:4 legten Maximilian Eisentraut in der 54. und 64. Minute sowie Steffen Günther in der 76. Minute zum 1:7 nach, bevor Ruben Pinheiro Martins in der 84. Minute noch das 2:7 erzielte. Das Hinspiel hatte der SV Vaihingen bereits mit 3:0 gewonnen, doch dieses letzte Saisonspiel fiel noch deutlich emotionaler und offensiver aus.

Der ASV Botnang hat den letzten Schritt als Tabellenführer und Aufsteiger souverän getan und sich mit dem 4:1 beim SV Deckenpfronn den würdigen Schlusspunkt einer 62-Punkte-Saison gesetzt. Daniel Schweizer brachte Botnang in der 35. Minute mit 0:1 in Führung, Ari Ilhan erhöhte in der 45. Minute auf 0:2, und Mirlind Kamberi stellte in der 58. Minute auf 0:3. Nick Gräsle traf in der 77. Minute zum 1:3 für den SV Deckenpfronn, ehe Ari Ilhan in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:4-Endstand erzielte. Deckenpfronn beendet die Saison trotz der Niederlage als starker Tabellendritter, musste nach dem 1:2 gegen den TV Darmsheim und dem 2:3 gegen den VfL Herrenberg aber zum dritten Mal nacheinander eine knappe oder klare Enttäuschung hinnehmen.

Der TV Darmsheim schloss seine Saison mit einem seriösen 3:0 beim TSV Dagersheim ab und belegt in der Endtabelle Rang vier, ist dort aber als Absteiger gekennzeichnet. Nach torloser erster Halbzeit brachte Simon Zweigle die Gäste in der 53. Minute mit 0:1 in Führung, Lukas Völler erhöhte in der 60. Minute auf 0:2, und erneut Simon Zweigle traf in der 68. Minute zum 0:3. Dagersheim, in der Tabelle als Aufsteiger geführt, beendet die Runde nach dem 2:3 beim VfL Herrenberg und nun dem 0:3 gegen Darmsheim auf Rang 13. Darmsheim reagierte damit sportlich eindrucksvoll auf das 2:1 gegen den SV Deckenpfronn und setzte trotz der feststehenden Entscheidung ein sachliches, klares Schlusszeichen.

Der VfL Herrenberg hat den letzten Spieltag mit einem klaren 5:0 beim Schlusslicht VfL Oberjettingen genutzt, um seine Saison als Tabellensiebter mit 46 Punkten sauber abzuschließen. Steven Franguere traf in der 12. Minute zum 0:1, Iván Vargas Müller legte in der 21. Minute das 0:2 nach, und Lyonel Baurycza sorgte in der 39. Minute für das 0:3. Kevin Thoms erhöhte in der 73. Minute auf 0:4, ehe Timo Leber in der 88. Minute den 0:5-Endstand markierte. Oberjettingen blieb nach dem 0:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt erneut ohne eigenes Tor und beendet die Runde mit zwölf Punkten auf Platz 16.

Die Spvgg 1897 Cannstatt hat sich mit einem 3:2 beim SV Bonlanden auf Rang acht und punktgleich mit dem VfL Herrenberg aus der Saison verabschiedet. Marvin Haller schockte Bonlanden mit einem Doppelschlag in der 12. und 13. Minute zum 0:1 und 0:2, doch Arbnor Krasniqi brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit dem 1:2 zurück. Iakovos Kaligiannidis glich in der 43. Minute zum 2:2 aus, bevor Marco Schulz in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 erzielte. Bonlanden beendet die Saison nach dem 2:4 beim TV Echterdingen II und dieser Heimniederlage auf Rang elf, während Cannstatt nach dem 3:0 gegen den VfL Oberjettingen noch einmal nachlegte.

Der TV Echterdingen II hat bei der SpVgg Holzgerlingen ein wildes letztes Saisonspiel spät mit 4:3 gewonnen und beendet die Runde auf Rang neun, während Holzgerlingen trotz der Niederlage Sechster bleibt. Max Horn traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, Wesley Acholonu glich in der 15. Minute zum 1:1 aus, ehe Marvin Mayer in der 27. Minute und erneut Max Horn in der 39. Minute Holzgerlingen auf 3:1 stellten. Wesley Acholonu verkürzte in der 61. Minute auf 3:2, Sutpaseat Mischa Inthasane glich in der 70. Minute zum 3:3 aus, und Ivan Cosic vollendete in der 90.+3 Minute die späte Wende zum 3:4. Das Hinspiel hatte Holzgerlingen noch mit 3:1 beim TV Echterdingen II gewonnen, diesmal aber kippte eine bereits komfortabel wirkende Partie in der Schlussphase.

Der SV Rohrau hat die Saison trotz der in der Tabelle vermerkten Abstiegsentscheidung mit einem 5:2 beim SV Nufringen beendet und sich damit nach dem 3:4 gegen Holzgerlingen noch einmal aufgerichtet. Tobias Tauber brachte Nufringen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, doch Simon Müsel in der 23. Minute, Nico Krägeloh in der 25. Minute, Armando Di Leo in der 40. Minute und Kai Moser in der 44. Minute drehten das Spiel noch vor der Pause auf 1:4. Chris Schuster verkürzte in der 49. Minute auf 2:4, ehe Björn Holz in der 70. Minute den 2:5-Endstand erzielte. Das Hinspiel hatte der SV Nufringen mit 4:1 beim SV Rohrau gewonnen, doch am letzten Spieltag setzte Rohrau den emotional stärkeren Schlusspunkt, während Nufringen als Vierzehnter aus der Saison geht.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________