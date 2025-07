ASV Bildechingen lädt zum traditionsreichen Städteteilturnier ein

Wenn am Samstag, den 19. Juli, um 12 Uhr der Anpfiff ertönt, steht Horb wieder ganz im Zeichen des lokalen Fußballs. Gastgeber ASV Bildechingen richtet das Horber Städteteilturnier aus, bei dem sich sechs Mannschaften in zwei Gruppen duellieren – mit packenden Spielen über jeweils 35 Minuten und dem großen Finale am Abend.