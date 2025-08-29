ASV Biburg als Integrationsvorbild: Flüchtling ist Trainer der D-Jugend und der ersten Mannschaft

Eine vorbildliche Rolle nimmt der ASV Biburg bei der Integration von Flüchtlingen ein. Großen Anteil daran hat der 22-jährige Abou Koyate, der als 14-Jähriger aus seiner Heimat, der Elfenbeinküste, die beschwerliche Flucht nach Europa auf sich nahm, um hier ein neues Leben zu beginnen.

Koyate ist ein Paradebeispiel gelungener Integration. Er spricht inzwischen perfekt Deutsch, hat nach einer erfolgreichen Ausbildung zum Altenpfleger eine feste Anstellung bei einem privaten Pflegedienst als ambulanter Pfleger und sogar eine eigene Wohnung in Biburg.

In seiner Freizeit hat er Erfüllung beim Fußball gefunden. Als D-Jugendtrainer in Alling und als Co-Trainer der B-Klassen-Mannschaft in Biburg hat er längst viele Freundschaften geschlossen. Gemeinsam mit Trainer Matthias Lampl hat Koyate den Klassenerhalt in der B-Klasse in der vergangenen Saison so gerade noch hingekriegt.

Koyare übernimmt als Cheftrainer

Der 40-jährige Lampl, seit drei Jahren auch Vereinswirt des ASV-Stüberls, will nun sportlich ein bisschen kürzertreten und nur noch als Co-Trainer fungieren. Und so hat man dem 22-jährigen Koyate den Cheftrainer für die neue Saison angeboten. „Abou ist ein gewissenhafter Trainer, der seine Aufgaben mit Hingabe erfüllt“, lobte Lampl seinen Co-Trainer. „Wir verstehen uns sehr gut und verfolgen beide die gleichen Ziele und haben die gleichen Vorstellungen. So ist uns beiden ganz wichtig, dass die Disziplin auf dem Platz funktioniert.“

Beide, Koyate und Lampl, haben in der Mannschaft auch aktiv mitgespielt, sodass mit Carsten Biewald, dem stellvertretenden Fußballabteilungsleiter, immer noch ein weiterer Funktionär bei Bedarf von der Seitenlinie aus eingreifen konnte. Die im Durchschnitt älteren Spieler haben mit dem jungen Trainer Koyate jedenfalls keine Probleme.

Flüchtlinge verstärken ASV Biburg

Im Gegenteil. „Er macht ein gutes und abwechslungsreiches Training“, sagt Biewald. „Alle haben ihren Spaß und ziehen mit. Wir werden heuer nicht so einen Krimi um den Klassenerhalt abliefern, sondern uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren“, glaubt auch Abteilungsleiter Reinhard Huber. Den Kader mit 22 Spielern sieht Huber als ausreichend an.

Großen Anteil am Kader hat Koyate, der die Asylunterkünfte in Bruck am Fliegerhorst, in Olching und Mammendorf aufsuchte, um Jugendlichen eine Alternative zu ihrem tristen Alltag zu bieten. Sechs Flüchtlinge aus Nigeria, Uganda, Eritrea, Afghanistan und seiner Heimat sind seinem Aufruf gefolgt und kicken in Biburg. „Sie alle kommen irgendwie nach Biburg zum Training, mit dem Bus, dem Fahrrad oder werden von anderen Spielern am Bahnhof abgeholt. Jedenfalls sind sie alle pünktlich da und mit viel Eifer bei der Sache“, so Huber. „Da wächst was zusammen“, meinte auch Biewald.