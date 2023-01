ASV Bergedorf verstärkt sich: „Neco“ soll mit seiner Erfahrung helfen Gleich dreimal schlugen die „Elstern“ auf dem Transfermarkt zu. Außerdem können sie sich auch noch aus den eigenen Reihen über Verstärkung freuen.

Schon zum Jahresende, kurz vor Sylvester, waren die drei externen Neuzugänge bereits fix. Mit ihnen und einem weiteren Spieler aus den eigenen Reihen, scheint die Mannschaft von Trainer Mario Meier für den Aufstiegskampf gut gerüstet zu sein. Es sollte jedenfalls vorerst keinen weiteren neuen Spieler im Winter geben. So zumindest die Kommunikation Seitens des Clubs.



Als erster Neuzugang wurde Verteidiger Necati Kayahan vorgestellt. Der 33-jährige Verteidiger bringt eine Menge Erfahrung mit ins Team. Angeblich soll „Neco“ auch von anderen Vereinen heiß umworben gewesen sein. Zuletzt kickte er für den Landesligisten HT 16, mit dem er im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Sechstklassigkeit schaffte. In seiner Vergangenheit spielte Necati Kayahan häufig ein paar Ligen höher als jetzt. So kickte er nicht nur in den Landesligen Hamburgs, sondern auch schon unter anderem in der Oberliga Schleswig-Holstein. Nun wechselte er also an die Sander Tannen. Auf der Club-Homepage wird der Defensivspezialist wie folgt zitiert: „Ich habe mich für den ASV Bergedorf 85 entschieden, weil das Gespräch mit Trainer Mario Meier richtig gut war und er mich von dem Projekt überzeugt hat. Das familiäre Verhältnis und die gleichen Vorstellungen waren mir auch sehr wichtig.“



Der nächste im Bunde der Neuzugänge ist Philipp Kruse (25 Jahre). Im Herrenbereich kickte er bereits für den Escheburger SV, die TuS Dassendorf II sowie TuS Aumühle-Wohltorf II. Beim ASV Bergedorf 85 wird er wieder unter einem „alten Bekannten“ trainieren. Denn Philipp Kruse und Trainer Mario Meier arbeiteten bereits beim Escheburger SV miteinander. So wissen die beiden, was sie voneinander haben und erwarten dürfen. Die erneute Zusammenarbeit dürfte ihnen also leichtfallen. Gegenüber seinem neuen Verein sagte der Angreifer: „Ich wechsle zum ASV Bergedorf 85, da ich eine neue Herausforderung brauchte und mich gerne noch weiterentwickeln möchte. Mein Ziel ist ganz klar der Aufstieg.“



Coach Mario Meier äußert sich zu seinen Neuzugängen



Und wie heißt es so schön: Alle guten Dinge sind Drei. Kommen wir also zum dritten Neuzugang der „85er“. Und das ist der 19-jährige Abwehrakteur Philipp Marquardt. Er wechselt vom VfL Lohbrügge an die Sander Tannen. Beim VfL reifte er vom Jugend- zum Herrenspieler und lief zuletzt für die 3. Mannschaft der Lohbrügger auf. Nun wird es Zeit für etwas Neues, wie Philipp Marquard gegenüber dem Verein berichtet und auf der Homepage wiedergegeben wird: „Ich wollte eine sportliche Veränderung. Die Möglichkeit bekomme ich beim ASV Bergedorf 85. Ich freue mich auf die Vorbereitung“, sagte der Youngster bei seiner Verpflichtung.



Mario Meier, der beim ASV Bergedorf 85 nicht nur Ligatrainer, sondern auch der Sportliche Leiter ist, freut sich sehr auf das neue Trio. Auch der Coach äußerte sich über die drei Akteure: „Neco (Necati Kayahan, Anm. d. Red.) ist ein Defensiv-Allrounder. Er bringt einiges an Erfahrung mit und war in einigen Ligen unterwegs. Ich persönlich freue mich natürlich riesig darüber, dass Neco sich für uns entschieden hat. Er ist ein Führungsspieler, der uns gut tun wird. Der keine Verantwortung scheut und uns verstärkt. Sportlich und menschlich ist er ein absoluter Gewinn für uns. Philipp Kruse weiß, wo die Kiste steht. Er hat eine gute Veranlagung und ist sich nicht zu schade, in der Offensive in den Zweikampf zu gehen. Phillip Marquardt, also `Costa´, hatte mich kontaktiert und dann zwei, drei Einheiten bei uns absolviert. Er ist ein junger und sehr ehrgeizig Spieler. Da steckt Potenzial drin und wir hoffen natürlich, dass er es abruft.“ Abschließend wurden die drei Neuzugänge nochmals ordentlich herzlich willkommen geheißen.



Zusätzlich stößt aus den eigenen Vereinsreihen auch noch Haval Tammi zur Ligamannschaft, auch wenn er bereits seit November mittrainierte. Eine schwerere Verletzung ließ für den 21-jährigen Linksaußen den Fußball eine ganze Weile Ruhen. Ende letzten Kalenderjahres sammelte er zumindest wieder Spielpraxis bei den 2. und 3. Herren der Bergedorfer. Nun soll es bei der Ligamannschaft der „85er“ für ihn weitergehen.