ASV Bergedorf 85 stellt Trainerteam neu auf

Verstärkungen beim Traditionsverein. – Foto: Marco Zimmer

Der ASV Bergedorf 85 stellt sich an der Seitenlinie neu auf und verbindet dabei einen frischen Impuls mit personeller Kontinuität. Thorsten Beyer kommt in das Trainerteam der 1. Herren und wird künftig gemeinsam mit Thomas Herrmann für die sportliche Entwicklung der Elstern verantwortlich sein. Herrmann, der die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren bereits betreute, bleibt dem Klub damit erhalten.

Für den ASV soll diese Lösung mehr sein als eine bloße Veränderung auf der Trainerbank. Der Verein spricht von frischen Ideen, neuer Energie und klaren Zielen. Nach sportlich schwierigen Jahren soll der eingeschlagene Weg strukturiert fortgesetzt werden. Beyer bringt dafür reichlich Erfahrung aus verschiedenen Hamburger Spielklassen mit, Herrmann kennt Mannschaft, Umfeld und die besonderen Voraussetzungen bei den Elstern.

Weitere Stationen führten ihn zum Eimsbütteler TV und bereits früher zu Klub Kosova, mit dem er auch in der Oberliga Hamburg arbeitete. Laut FuPa-Datenbank kommt Beyer auf 171 Partien als Trainer. Dabei feierte er 91 Siege, spielte 32-mal unentschieden und kassierte 48 Niederlagen.

Beyer arbeitete in den vergangenen Jahren bei mehreren Vereinen im Hamburger Amateurfußball. Zuletzt trainierte er den SV Nettelnburg/Allermöhe, zuvor stand er beim Klub Kosova in der Landesliga Hansa an der Seitenlinie. Auch beim SC Vier- und Marschlande war er über mehrere Jahre als Trainer und Sportlicher Leiter tätig.

Diese Laufbahn erklärt, warum Bergedorf bei seiner Vorstellung besonders die Erfahrung und die klare Vorstellung vom Fußball hervorhebt. Beyer kennt unterschiedliche sportliche Ausgangslagen und hat sowohl mit ambitionierten Landesliga- und Bezirksliga-Mannschaften als auch auf Oberliga-Niveau gearbeitet.

Der ASV verbindet mit ihm vor allem den Begriff Entwicklung. Es geht nicht ausschließlich um kurzfristige Ergebnisse, sondern um die Frage, wie die Mannschaft sportlich stabilisiert und Schritt für Schritt verbessert werden kann.

Herrmann sorgt für Kontinuität

Dass Herrmann Teil des Trainerteams bleibt, ist für diesen Ansatz ein wichtiger Faktor. Der bisherige Coach kennt den Kader, die internen Abläufe und die Entwicklung der vergangenen beiden Jahre. Mit Beyer kommt zusätzliche Erfahrung dazu, ohne dass die bisherige Arbeit vollständig abgebrochen wird.

Diese Verbindung kann für einen Klub in einer schwierigen sportlichen Phase wertvoll sein. Herrmann bringt das Wissen über den aktuellen Zustand der Mannschaft ein, Beyer kann neue Perspektiven und Ideen ergänzen. Wie genau die Aufgaben innerhalb des Duos verteilt werden, ließ der Verein zunächst offen. Klar ist aber, dass beide gemeinsam für den Neustart stehen sollen.

Der ASV formuliert seinen Anspruch dabei bewusst grundsätzlich. Der Klub möchte sich neu aufstellen und gemeinsam sportlich etwas verändern. Die Verantwortlichen sehen in Beyers Leidenschaft und seiner Spielidee die passenden Voraussetzungen, um die Elstern weiterzuentwickeln.

Große Vergangenheit trifft auf Kreisliga-Gegenwart

Der Name Bergedorf 85 besitzt im Hamburger Fußball weiterhin einen besonderen Klang. Die Elstern spielten zwischen 1958 und der Einführung der Bundesliga 1963 in der damals höchsten deutschen Spielklasse. Anschließend gehörte der Klub bis 1970 der Regionalliga Nord an, die zu dieser Zeit die zweithöchste Liga war.

Auch im Pokal schrieb Bergedorf mehrfach Geschichte. 1982 führte der ASV in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München bis kurz vor dem Ende mit 1:0, ehe der Favorit ausglich und sich nach Verlängerung mit 5:1 durchsetzte. Später gastierten unter anderem Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und der MSV Duisburg bei den Elstern.

Die aktuelle sportliche Realität sieht völlig anders aus. Die 1. Herren geht in der Kreisliga an den Start und ist damit weit von den früheren Höhen entfernt. Gerade deshalb besitzt die Neuaufstellung des Trainerteams eine besondere Bedeutung. Die große Vergangenheit allein hilft auf dem Platz nicht weiter. Sie zeigt aber, welches sportliche Gewicht der Name weiterhin besitzt und warum der Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung groß ist.

Entwicklung statt kurzfristiger Versprechen

Beyer und Herrmann übernehmen keine einfache Aufgabe. Die Elstern benötigen sportliche Stabilität, eine klare Idee und einen Weg, der auch dann trägt, wenn Ergebnisse nicht sofort stimmen. Ein schneller Sprung zurück in höhere Spielklassen lässt sich nicht verordnen.

Entscheidend wird sein, ob es dem neuen Trainerteam gelingt, aus den vorhandenen Möglichkeiten eine belastbare Mannschaft zu formen. Beyer bringt dafür Erfahrung aus 171 dokumentierten Spielen mit. Herrmann kennt die Gegebenheiten aus seiner bisherigen Arbeit. Gemeinsam sollen sie dafür sorgen, dass aus den angekündigten frischen Ideen eine erkennbare sportliche Entwicklung entsteht.

Für den ASV Bergedorf 85 beginnt damit ein neues Kapitel. Es ist kein Neustart, der die vergangenen Jahre ausblendet, sondern einer, der auf Kontinuität und zusätzlichen Impulsen aufbaut. Der traditionsreiche Klub ist heute in der Kreisliga zu Hause. Mit dem neuen Trainerteam soll nun die Grundlage dafür gelegt werden, dass sich die Elstern wieder nach oben orientieren können.

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