ASV Bergedorf 85 holt Meister-Macher Jasmin Huremovic

Neue Aufgabe für Jasmin Huremovic. – Foto: UnitedMedia© / Redaktion/

Der ASV Bergedorf 85 setzt seine personelle Neuaufstellung mit einem prominenten Namen fort. Sascha Jasmin Huremovic, im Hamburger Amateurfußball vor allem als Jassi Huremovic bekannt, übernimmt bei den Elstern das Amt des Ligamanagers. Erst wenige Tage zuvor hatte der Traditionsverein Thorsten Beyer als weiteren Trainer vorgestellt. Gemeinsam mit Thomas Herrmann, der in den vergangenen zwei Jahren bereits an der Seitenlinie stand, bildet Beyer das neue Trainerduo.

Nun folgt der nächste Schritt. Huremovic wurde der Mannschaft bereits vorgestellt und soll künftig gemeinsam mit dem Trainerteam die sportliche Entwicklung an den Sander Tannen vorantreiben . Für den 57-Jährigen ist es zugleich eine Rückkehr zu den Elstern.

Der neue Ligamanager bringt eine Vita mit, die für einen aktuellen Kreisliga Hamburg-Klub außergewöhnlich ist. Huremovic prägte in den vergangenen Jahren den Aufschwung des ETSV Hamburg entscheidend mit. Laut FuPa-Datenbank arbeitete er dort seit der Saison 2020/21 zunächst als Trainer und Teammanager, später als Sportdirektor. In dieser Zeit entwickelte sich der ETSV vom Bezirksligisten zu einem der ambitioniertesten Vereine der Stadt.

Die Verantwortlichen sprechen davon, den Verein und die Mannschaft gemeinsam entwickeln zu wollen. Der Applaus nach Huremovics erster Ansprache in der Kabine sei der Startschuss für seine Amtszeit gewesen. Die genauen Inhalte seines Auftritts machte der Klub nicht öffentlich.

Den vorläufigen Höhepunkt erreichten die Eisenbahner in der vergangenen Saison. Trotz finanzieller Probleme, des Verzichts auf einen Antrag für die Regionalliga und eines bereits absehbaren personellen Umbruchs gewann der ETSV erstmals die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg. Huremovic war als Sportdirektor ein zentraler Teil des sportlichen Führungsteams.

Nach dem Titelgewinn sprach Huremovic von der emotionalsten Meisterschaft seiner Laufbahn. Besonders hob er die Mentalität und den Zusammenhalt einer Mannschaft hervor, die sich von zahlreichen Rückschlägen nicht auseinanderbringen ließ. Nun soll er seine Erfahrung in ein vollkommen anderes Projekt einbringen.

Trainerteam und Ligamanager stehen für den Neustart

Mit Huremovic erhält das neue Trainerduo einen erfahrenen Ansprechpartner für die sportlichen Aufgaben rund um die Mannschaft. Herrmann bringt die Kenntnisse aus den vergangenen beiden Spielzeiten mit, Beyer neue Impulse und reichlich Erfahrung aus verschiedenen Hamburger Spielklassen. Der neue Ligamanager soll die Arbeit bündeln und dem sportlichen Bereich eine klare Struktur geben.

Auch das weitere Team um die Mannschaft steht fest. Henning Rühmann arbeitet als Torwarttrainer, Laura Stumpenhagen als Physiotherapeutin. Chiara Wöhlert verantwortet den Bereich Social Media, während Frank Müsing und Christopher Becker als Betreuer tätig sind.

Damit haben die Elstern die Positionen neben dem Platz frühzeitig und umfangreich besetzt. Huremovic wird dabei zum Gesicht der sportlichen Neuausrichtung. Nach seinen Erfolgen beim ETSV bringt er nicht nur ein Netzwerk im Hamburger Amateurfußball mit, sondern auch Erfahrung im Aufbau ambitionierter Mannschaften.

Traditionsverein formuliert neue Ambitionen

Ein konkretes Aufstiegsziel hat Bergedorf 85 bislang nicht ausgerufen. Die Verpflichtung des amtierenden Hamburger Meister-Managers und die Erweiterung des Trainerteams lassen jedoch erkennen, dass sich der Verein nicht mit Stillstand zufriedengeben möchte.

Die aktuelle Realität ist die Kreisliga. Der Spielplan für die Saison 2026/27 führt die Elstern in der Gruppe 1. Der Name Bergedorf 85 steht allerdings für eine wesentlich größere Vergangenheit. Von 1958 bis zur Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 spielte der ASV in der damals erstklassigen Oberliga Nord. Anschließend gehörte der Verein bis 1970 der zweitklassigen Regionalliga Nord an. Mehrfach qualifizierten sich die Elstern zudem für den DFB-Pokal.

Diese Historie gewinnt keine Spiele in der Kreisliga. Sie erklärt aber den Anspruch, der den Klub weiterhin begleitet. Nach Jahren in den unteren Spielklassen soll an den Sander Tannen wieder eine sportliche Struktur entstehen, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Mit Beyer und Herrmann auf der Trainerbank sowie Huremovic als Ligamanager stellt sich Bergedorf 85 dafür breiter und prominenter auf. Der Meister-Macher kommt aus der höchsten Hamburger Amateurklasse zu einem Traditionsverein, der aktuell weit von seinen früheren Erfolgen entfernt ist. Genau darin liegt der Reiz der Aufgabe.

Die Elstern schaffen damit tatsächlich Fakten. Ob daraus bereits kurzfristig ein Angriff auf die Spitze entsteht, muss die Saison zeigen. Die personelle Botschaft ist jedoch eindeutig: Bergedorf 85 möchte wieder etwas aufbauen.

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