ASV-Arbeitssieg zu null

Die engagiert und mit einer positiven Körpersprache auftretenden Gastgeber agierten druckvoll, konnten aber sieben Torchancen in der ersten Halbzeit (darunter eine vermeintliche Elfmetersituation) nicht zur Führung nutzen. Die motivierten Gäste witterten ihre Außenseiterchance und spielten ordentlich mit, offenbarten aber auch Schwächen in der Defensive und Offensive.

Für Michelfeld wurde es in den zweiten 45 Minuten (mit einer extrem hohen Ballbesitzquote) zu einem Geduldspiel, ehe nach einem Eckball der aufgerückte Kapitän und Innenverteidiger Max Zerreis das ersehnte 1:0 erzielte und zwei Minuten vor Schluss Mittelstürmer Daniel Meier in freier Position zum erlösenden 2:0 einschob. Die mutigen Gäste hätten bei zwei Großchancen (58., 74.) durchaus treffen können, so dass die umkämpfte Partie beinahe noch spannender wurde.

Der neue Fünfte ASV Michelfeld (25 Punkte) erwartet am Donnerstag, 10. November um 18.30 Uhr (B-Platz in der Langgräfe, Flutlicht) den Aufsteiger und Drittletzten 1. FC Röthenbach (elf) zum Nachholspiel – quasi das nachträgliche Kirwa-Heimspiel vom 9. Oktober. Am Sonntag, 13. November um 14.30 Uhr folgt zum Jahresabschluss noch ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger und Vierten SC Happurg (26). Der Letzte TSV Rückersdorf (erst zwei Zähler) gastiert am kommenden Sonntag beim Sechsten SG SpVgg Weigendorf/SV Hartmannshof (25).