ASV-Arbeitssieg gegen Abstiegskandidaten

Michelfeld musste nach klarer Halbzeitführung noch kämpfen – Hersbruck II mit einigen Torchancen

Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

12. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober 2022, 15 Uhr:

ASV Michelfeld – 1. FC Hersbruck II 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 (17.) Paul Gropp, 2:0 (23.) Max Zerreis, 3:0 (90.+5) Paul Gropp. - SR: Stephan Meier (FC Vorbach, Gruppe Weiden). – Zuschauer: 60. - Besondere Vorkommnisse: Fünf Minuten Nachspielzeit.

(obl)

Die Gastgeber (nach fünf Startsiegen in den letzten fünf Spielen nur noch einen Punkt geholt) mussten dieses Mal auf elf potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler verzichten, trat aber mit 14 Mann an (darunter zwei mit Vorspiel-Einsatz in der „Zweiten“) – neun sind verletzt beziehungsweise noch nicht einsatzfähig, einer fehlt aus privaten und einer aus beruflichen Gründen. Die Bezirksliga-Reserve des 1. FC Hersbruck (letzte Saison Elfter) war mit 14 Akteuren anwesend, (Spielerl- Trainer Julian Pawlik saß zunächst auf der Bank.

Die mutigen und willigen Gäste vergaben in der Anfangsphase zwei gute Chancen zur Führung (10., 11.) und mussten kurz darauf zwei konsequente Einschüsse der Heimelf hinnehmen - auf Steckpass von Silas Looshorn traf Paul Gropp zentral in der Box (17.) und eine Rechtsflanke von Markus Schäffner versenkte Kapitän und Innenverteidiger Max Zerreis am gegnerischen Fünfmeterraum direkt unter die Latte (23.). Auf Hersbrucker Seite ließen Nick Söllner (33.) und Jonathan Kleinlein (38.) weitere Gelegenheiten aus.