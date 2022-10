ASV Altenlingen spielt zu Hause Unentschieden Punkteteilung gegen den SC Spelle- Venhaus U23

//Erste

Unentschieden gegen Spelle II!

Das Spiel unserer Ersten am heutigen Sonntag endete mit 1:1 gegen Spelle II.

Eine richtig gute Leistung zeigten unsere Jungs gegen Spelle. Leidenschaftlicher Fußball mit sehr hohem Einsatz zeigten sie von der ersten bis zur letzten mitbaute. In einem ausgeglichen Spiel, in dem unsere Mannschaft am Ende deutlich bessere Einschussmöglichkeiten als Spelle hatte, wurden guter Bezirksliga Fußball geboten. So muss es für unsere Mannschaft weitergehen!

Weiter geht es am Sonntag den 16.10. um 15:00 Uhr bei Eintracht Nordhorn.

Quelle: Facebook ASV Altenlingen