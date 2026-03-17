ASV Altenlingen setzt Entwicklung fort und punktet in Beesten

Die zweite Mannschaft des ASV Altenlingen holt bei Fortuna Beesten II ein 2:2 und bestätigt damit ihre positive Entwicklung – auch wenn sich das Remis nach einer 2:0-Führung zunächst wie ein verpasster Sieg anfühlt.

Die vierte Mannschaft des ASV Altenlingen hat bei der Reserve von Fortuna Beesten ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem 2:2-Remis belohnt. Das Team von Trainer „Schuster“ Niemann zeigte eine engagierte Leistung und sicherte sich zumindest einen Punkt.

Dabei sah es lange Zeit sogar nach mehr aus: Altenlingen lag bis in die Schlussphase hinein mit 2:0 in Führung, musste diesen Vorsprung jedoch in den letzten Minuten noch aus der Hand geben. Entsprechend zwiespältig dürfte die Gefühlslage nach dem Abpfiff gewesen sein – einerseits Enttäuschung über den verpassten Sieg, andererseits Zufriedenheit über einen wichtigen Schritt nach vorne.