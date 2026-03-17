ASV Altenlingen setzt Entwicklung fort und punktet in Beesten

Die zweite Mannschaft des ASV Altenlingen holt bei Fortuna Beesten II ein 2:2 und bestätigt damit ihre positive Entwicklung – auch wenn sich das Remis nach einer 2:0-Führung zunächst wie ein verpasster Sieg anfühlt.
Die vierte Mannschaft des ASV Altenlingen hat bei der Reserve von Fortuna Beesten ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem 2:2-Remis belohnt. Das Team von Trainer „Schuster“ Niemann zeigte eine engagierte Leistung und sicherte sich zumindest einen Punkt.
Dabei sah es lange Zeit sogar nach mehr aus: Altenlingen lag bis in die Schlussphase hinein mit 2:0 in Führung, musste diesen Vorsprung jedoch in den letzten Minuten noch aus der Hand geben. Entsprechend zwiespältig dürfte die Gefühlslage nach dem Abpfiff gewesen sein – einerseits Enttäuschung über den verpassten Sieg, andererseits Zufriedenheit über einen wichtigen Schritt nach vorne.
Denn unabhängig vom späten Ausgleich unterstreicht das Ergebnis die positive Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen eineinhalb Jahren. Nach einem deutlichen 0:8 zum Start und zuletzt zwei 2:4-Niederlagen gelang nun erstmals ein Punktgewinn gegen diesen Gegner.
Das Remis in Beesten ist somit mehr als nur ein Ergebnis – es ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die ASV Altenlingen kontinuierlich steigert und zunehmend konkurrenzfähig zeigt.