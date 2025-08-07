ASV Altenlingen ringt Emslage nieder - Veer schießt Team in Runde drei Verlinkte Inhalte BZP Weser-Ems Altenlingen Emslage

Gestern, 19:30 Uhr VfL Emslage Emslage ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 0 1 Abpfiff Emslage. In einem zähen Pokalfight der zweiten Runde des Bezirkspokals setzte sich der ASV Altenlingen knapp mit 1:0 (0:0) beim VfL Emslage durch. Kapitän Max Veer avancierte in der 88. Minute mit seinem späten Treffer zum Matchwinner einer Partie, die lange auf Messers Schneide stand. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Florian Buß, unterstützt an den Linien von Steve Schwalm und Hennes Hermann Alsmeier.

Die Gäste aus Altenlingen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, taten sich gegen kompakte Emslager aber lange schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Immer wieder fehlte es an der nötigen Präzision im letzten Pass, um die gut organisierte Defensive des VfL ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Gleichwohl hätte die Elf von Trainer Zevenhuizen bereits früher in Führung gehen können, ließ aber mehrere vielversprechende Gelegenheiten ungenutzt. Mitte der zweiten Halbzeit hätte sich das beinahe gerächt: Emslage traf per Distanzschuss die Latte – die beste Gelegenheit für die Hausherren in einem sonst chancenarmen Spiel. Auf der Gegenseite bewies Altenlingen in der Schlussphase schließlich doch noch den längeren Atem: Veer nutzte eine Unachtsamkeit in der Emslager Hintermannschaft und traf zwei Minuten vor dem Ende zum entscheidenden 1:0.