ASV Altenlingen nutzt seine Momente – Emslage verkauft sich teuer Tabellenzweiter bleibt dran, Schlusslicht zeigt trotz Niederlage eine bemerkenswerte Leistung von ck · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Der ASV Altenlingen 1965 hat seine Rolle als Spitzenteam bestätigt und sich mit vier zu zwei gegen den VfL Emslage durchgesetzt. Doch das Ergebnis erzählt nur einen Teil der Geschichte, denn gerade der Tabellenletzte hielt die Partie lange offen und setzte die Vorgaben seines Trainers über weite Strecken konsequent um.

„Unterm Strich bin ich trotz der Niederlage mit unserem Auftritt weitgehend zufrieden“, bilanzierte Oliver Peters nach Abpfiff. „Wenn man die Voraussetzungen betrachtet – Tabellenzweiter gegen Tabellenletzten und unsere derzeitige Personalsituation – stoßen wir aktuell an unsere Grenzen.“ Gerade deshalb sei der Ansatz klar gewesen: „Umso wichtiger war es, als unangenehmer Gegner aufzutreten, kompakt zu stehen und die Räume eng zu machen. Das hat die Mannschaft über weite Strecken sehr gut umgesetzt.“ Tatsächlich tat sich Altenlingen zunächst schwer. Erst kurz vor der Pause brachte Marcel Keuter die Gastgeber nach einer Standardsituation in Führung. Peters ärgerte sich über den Zeitpunkt: „Kurz vor der Pause kassieren wir nach einem Standard das null zu eins.“ Doch seine Mannschaft reagierte sofort – Milan Schillers glich noch vor dem Seitenwechsel aus. „Das war eine ordentliche erste Halbzeit, in der wir auch eigene Chancen hatten“, so Peters weiter. „Natürlich hat man die Qualität von Altenlingen immer wieder gesehen, etwa bei einem Treffer ans Lattenkreuz.“

Frühe Treffer nach der Pause entscheiden die Partie Nach dem Seitenwechsel folgte dann die entscheidende Phase. Altenlingen schlug binnen weniger Minuten doppelt zu: Niklas Lingers und Jakob Plaß stellten auf drei zu eins. „Nach der Pause geraten wir dann schnell mit eins zu zwei und eins zu drei in Rückstand“, erklärte Peters, der dennoch eine Reaktion sah: „Wir zeigen aber Moral und kommen noch einmal auf zwei zu drei heran.“ Der Anschluss durch Leonard Beneke brachte noch einmal Spannung, doch als Emslage auf den Ausgleich drängte, setzte Altenlingen den Schlusspunkt. „In der Phase, in der wir auf den Ausgleich drängen, fällt dann das zwei zu vier, womit die Partie entschieden ist“, sagte Peters.