ASV Altenlingen legt gegen Bezirksligisten nach

Der ASV Altenlingen hat auch sein zweites Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den Bezirksligisten TuS Berge aus der Staffel 5 setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch.
Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Felix Kaufhold brachte den ASV bereits in der 11. Minute in Führung, ehe Niklas Lingers nur fünf Minuten später nach Vorlage von Felix Schmiederer auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.
Nach mehreren Wechseln zur Halbzeit verkürzte Pascal Gerdes in der 60. Minute für den TuS Berge auf 1:2 und sorgte noch einmal für etwas Spannung. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Kaufhold, der in der 86. Minute nach Vorarbeit von Jakob Plaß seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1-Endstand erzielte.
Nach dem ersten Test gegen den FC Wesuwe gelang dem ASV damit auch im zweiten Vorbereitungsspiel ein Erfolg. Bereits am Samstag wartet laut FuPa-Datenbank mit dem Landesligisten SV Holthausen-Biene der nächste Härtetest.
SV Bokeloh startet mit klarem Testspielsieg
Der SV Bokeloh ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Beim GSV Ringe-Neugnadenfeld setzte sich der Bezirksligist souverän mit 4:0 durch. Tom Backs brachte sein Team nach 22 Minuten in Führung, ehe Erik Lüßing (53.), Mathis Gersema (69.) und Niels Alsmeier (82.) den verdienten Erfolg perfekt machten. Zwei Vorlagen von Pascal Dickmann sowie zwei Assists von Tom Backs unterstrichen die geschlossene Mannschaftsleistung der Bokeloher.
Fotografisch begleitet wurde die Partie von Florian Egbers. Eine Auswahl seiner Bilder vom Testspiel gibt es hier zu sehen. ➡️ Hier klicken
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