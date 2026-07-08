ASV Altenlingen legt gegen Bezirksligisten nach von ReDi · Gestern, 20:52 Uhr · 0 Leser

Der ASV Altenlingen hat auch sein zweites Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den Bezirksligisten TuS Berge aus der Staffel 5 setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch.

Gestern, 19:30 Uhr ASV Altenlingen ASV Altenlingen TuS Berge TuS Berge 3 1 Abpfiff Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Felix Kaufhold brachte den ASV bereits in der 11. Minute in Führung, ehe Niklas Lingers nur fünf Minuten später nach Vorlage von Felix Schmiederer auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.

Nach mehreren Wechseln zur Halbzeit verkürzte Pascal Gerdes in der 60. Minute für den TuS Berge auf 1:2 und sorgte noch einmal für etwas Spannung. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Kaufhold, der in der 86. Minute nach Vorarbeit von Jakob Plaß seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1-Endstand erzielte. Nach dem ersten Test gegen den FC Wesuwe gelang dem ASV damit auch im zweiten Vorbereitungsspiel ein Erfolg. Bereits am Samstag wartet laut FuPa-Datenbank mit dem Landesligisten SV Holthausen-Biene der nächste Härtetest.

– Foto: Florin Egbers