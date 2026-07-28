ASV Altenlingen II holt Turniersieg in Clusorth Bramhar von P. M. · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pillenkönig

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Der ASV Altenlingen II hat seine starke Vorbereitung mit dem Gewinn des Heinz Niemann Gedächtnisturniers in Clusorth Bramhar gekrönt. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Matthes verdient mit 4:2 gegen den Emslandligisten SV Eltern durch. Vor allem im ersten Durchgang überzeugte die ASV Reserve mit flüssigem Kombinationsfußball und war die spielbestimmende Mannschaft. Eltern trat ersatzgeschwächt an, konnte den Altenlingenern jedoch nur phasenweise Paroli bieten.

Nach dem Stadtmeistertitel der ersten Mannschaft sorgt damit auch die Reserve für einen Pokalerfolg. Für den ASV II ist es das nächste Ausrufezeichen einer gelungenen Vorbereitung, bevor am Sonntag in der ersten Runde des Kreispokals der SV Surwold wartet.

Laxten entscheidet Testspiel spät für sich

Der klassenhöhere Bezirksligist SV Olympia Laxten hat das Testspiel beim SV Dalum mit 2:0 gewonnen. Lange blieb die Partie torlos, ehe Phil Rado in der 80. Minute die Gäste in Führung brachte. Marvin Schmökel setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Endstand.

– Foto: SV Adler Messingen