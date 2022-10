ASV Altenlingen erwartet Spelles U23 Vorbericht des ASV Altenlingen

Zuhause gegen Spelle II!

Am Sonntagnachmittag kommt es für unsere Erste zur Partie mit Spelle II. Anstoß ist um 15:00 Uhr am Wallkamp.

Spelle belegt aktuell den 7. Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 10 Spielen und ist damit wie erwartet gut in die Saison gestartet. Wie in den letzten Jahren auch besticht die Elf aus Spelle dadurch spielerischen Lösungen zu finden fußballerischen können. Einen kleinen Dämpfer musste die Mannschaft am letzten Spieltag mit der Niederlage gegen Lohne hinnehmen. Unsere Elf steht aktuell auf dem 14. Tabellenplatz mit 10 Punkten aus 11 Spielen. Die Mannschaft möchte unbedingt am Sonntag an die alte Stärke anknüpfen und die drei Punkte zuhause behalten!

