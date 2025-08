ASV Altenlingen 3 verabschiedet sich aus dem Kreispokal

Die Vorbereitung ist immer nur so gut wie das Ergebnis am 1. Spieltag - mit dieser Aussage hat Trainer Jan Zevenhuizen den Nagel wohl auf den Kopf getroffen. Denn: Die maximal durchschnittlichen Leistungen aus dem Juli sind nach dem fulminanten 4:2-Heimsieg gegen den SV Bad Bentheim vorerst vergessen. Die neue LED-Wand bekommt gleich beim ersten Einsatz viel Futter: Alle vier ASV-Treffer sind herrlich herausgespielt. Da fallen auch die beiden Gegentreffer nicht mehr allzu sehr ins Gewicht, die es in den Schlussminuten nochmal spannend machen. Alle Highlights findet ihr auch in den Spielzusammenfassungen von EmsTV ( Hier Klicken ) und FuPa .