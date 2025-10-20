ASV Aichwald beim 8:1 in Torlaune, SC Uhingen begeistert beim 6:3

TV Hochdorf – SG Eintracht Sirnau 3:0

Der TV Hochdorf überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherte sich einen klaren Heimsieg. Manuel Unger (27.) brachte seine Mannschaft per Foulelfmeter in Führung, bevor Daniel Otto (69.) nachlegte. Leon Buser (83.) setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt in einer Partie, die Hochdorf über weite Strecken kontrollierte.

SC Altbach – VfB Reichenbach/Fils 3:0

Der SC Altbach legte einen Blitzstart hin. Jack Ross (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Emre Yildirim (36.) auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause traf Ross (44.) ein zweites Mal und machte alles klar. In der Schlussphase sah Charalampos Kiouptsidis (83.) vom VfB Reichenbach/Fils die Rote Karte – ein bitterer Nachmittag für die Gäste, während Altbach souverän blieb.

TB Ruit – ASV Aichwald 1:8

Der ASV Aichwald feierte einen historischen Kantersieg. Julian Deutscher (15.) eröffnete den Torreigen, gefolgt von Jascha Rapp (20.), Max Schmid (25.) und Nico Späth (28./Foulelfmeter). Noch vor der Pause erhöhte Luca Richter (42.) auf 0:5 und legte nach dem Seitenwechsel gleich doppelt nach (50., 88.). Hariz Dzaferi (61.) erzielte den Ehrentreffer für Ruit, ehe Niko Tobias Haug (90.) den Schlusspunkt setzte.

VfB Oberesslingen/Zell – FV Spfr Neuhausen II 0:0

Ein intensives Spiel ohne Tore: Beide Teams standen defensiv sicher, ließen jedoch offensiv die nötige Konsequenz vermissen. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim 0:0.

TV Unterboihingen – FV Plochingen II 7:1

Der TV Unterboihingen zeigte sich in Torlaune. Luca Reiser (2.) sorgte früh für die Führung, Jannik Heim (18.) erhöhte, ehe Talat Ates (30.) den Anschlusstreffer erzielte. Nach der Pause legten die Hausherren mächtig nach: Bastijan Borovac (63.), erneut Heim (68.) und ein Dreierpack von Randy-Daniel Mrozik (73., 88., 90.) machten das Schützenfest perfekt.

TSV Notzingen – TSV Wendlingen 4:3

Ein echtes Tor-Spektakel erlebten die Zuschauer in Notzingen. Elias Panknin (6.) und Gökhan Kücükcolak (14.) legten früh vor, ehe Felix Bosch (46.) auf 3:0 erhöhte. Doch Wendlingen kam mit vier Toren in nur zwei Minuten spektakulär zurück: Levin Köstle (46.), Marian Ropertz (46.), Max Cavallo (47.) und Max Gall (47.) sorgten für Spannung pur. Am Ende rettete Notzingen die knappe Führung über die Zeit, nachdem Jannik Brüske zuvor einen Foulelfmeter vergeben hatte (36.).

TSV Wernau – TSG Esslingen 4:0

Wernau dominierte die Partie über weite Strecken. Philipp Skala (38.) brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung und legte in der zweiten Halbzeit (65.) nach. Dazwischen erhöhte Dennis Blattner (50.) auf 2:0. Simon Theisohn (90.) machte den klaren 4:0-Sieg perfekt. Für Esslingen wurde es zusätzlich bitter, als Yonathan Semere (61.) die Rote Karte sah.

TV Nellingen – TSV Deizisau 3:2

In einem spannenden Duell ging Nellingen früh durch Dominik Bühler (6.) in Führung, doch Alassane Braun (13.) glich schnell aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Dino Orlandini (51.) und Daniel Prekaj (53.) mit einem Doppelschlag für das 3:1. Tekin Sidal (76.) brachte Deizisau noch einmal heran, ehe Nellingen durch eine Rote Karte gegen Blend Rusinovic (81.) in Unterzahl geriet – den Sieg aber über die Zeit brachte.