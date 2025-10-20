 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Peter Harich

ASV Aichwald beim 8:1 in Torlaune, SC Uhingen begeistert beim 6:3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TV Hochdorf – SG Eintracht Sirnau 3:0
Der TV Hochdorf überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherte sich einen klaren Heimsieg. Manuel Unger (27.) brachte seine Mannschaft per Foulelfmeter in Führung, bevor Daniel Otto (69.) nachlegte. Leon Buser (83.) setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt in einer Partie, die Hochdorf über weite Strecken kontrollierte.

SC Altbach – VfB Reichenbach/Fils 3:0
Der SC Altbach legte einen Blitzstart hin. Jack Ross (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Emre Yildirim (36.) auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause traf Ross (44.) ein zweites Mal und machte alles klar. In der Schlussphase sah Charalampos Kiouptsidis (83.) vom VfB Reichenbach/Fils die Rote Karte – ein bitterer Nachmittag für die Gäste, während Altbach souverän blieb.

TB Ruit – ASV Aichwald 1:8
Der ASV Aichwald feierte einen historischen Kantersieg. Julian Deutscher (15.) eröffnete den Torreigen, gefolgt von Jascha Rapp (20.), Max Schmid (25.) und Nico Späth (28./Foulelfmeter). Noch vor der Pause erhöhte Luca Richter (42.) auf 0:5 und legte nach dem Seitenwechsel gleich doppelt nach (50., 88.). Hariz Dzaferi (61.) erzielte den Ehrentreffer für Ruit, ehe Niko Tobias Haug (90.) den Schlusspunkt setzte.

VfB Oberesslingen/Zell – FV Spfr Neuhausen II 0:0
Ein intensives Spiel ohne Tore: Beide Teams standen defensiv sicher, ließen jedoch offensiv die nötige Konsequenz vermissen. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim 0:0.

TV Unterboihingen – FV Plochingen II 7:1
Der TV Unterboihingen zeigte sich in Torlaune. Luca Reiser (2.) sorgte früh für die Führung, Jannik Heim (18.) erhöhte, ehe Talat Ates (30.) den Anschlusstreffer erzielte. Nach der Pause legten die Hausherren mächtig nach: Bastijan Borovac (63.), erneut Heim (68.) und ein Dreierpack von Randy-Daniel Mrozik (73., 88., 90.) machten das Schützenfest perfekt.

TSV Notzingen – TSV Wendlingen 4:3
Ein echtes Tor-Spektakel erlebten die Zuschauer in Notzingen. Elias Panknin (6.) und Gökhan Kücükcolak (14.) legten früh vor, ehe Felix Bosch (46.) auf 3:0 erhöhte. Doch Wendlingen kam mit vier Toren in nur zwei Minuten spektakulär zurück: Levin Köstle (46.), Marian Ropertz (46.), Max Cavallo (47.) und Max Gall (47.) sorgten für Spannung pur. Am Ende rettete Notzingen die knappe Führung über die Zeit, nachdem Jannik Brüske zuvor einen Foulelfmeter vergeben hatte (36.).

TSV Wernau – TSG Esslingen 4:0
Wernau dominierte die Partie über weite Strecken. Philipp Skala (38.) brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung und legte in der zweiten Halbzeit (65.) nach. Dazwischen erhöhte Dennis Blattner (50.) auf 2:0. Simon Theisohn (90.) machte den klaren 4:0-Sieg perfekt. Für Esslingen wurde es zusätzlich bitter, als Yonathan Semere (61.) die Rote Karte sah.

TV Nellingen – TSV Deizisau 3:2
In einem spannenden Duell ging Nellingen früh durch Dominik Bühler (6.) in Führung, doch Alassane Braun (13.) glich schnell aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Dino Orlandini (51.) und Daniel Prekaj (53.) mit einem Doppelschlag für das 3:1. Tekin Sidal (76.) brachte Deizisau noch einmal heran, ehe Nellingen durch eine Rote Karte gegen Blend Rusinovic (81.) in Unterzahl geriet – den Sieg aber über die Zeit brachte.

Kreisliga A2:

TSV Neckartailfingen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1:3
Die Gäste aus Erkenbrechtsweiler-Hochwang drehten nach einem frühen Rückstand eindrucksvoll auf. Fabian Weber (44.) glich noch vor der Pause aus, ehe Luca Lamparter (65.) das Spiel zugunsten der SG drehte. Wieder war es Fabian Weber (80.), der mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt machte.

SF Dettingen/Teck – TSV Harthausen 1:2
Ein packendes Duell, das bis in die Schlussphase offen blieb. Florian Gautsch (3.) brachte die Sportfreunde früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr Kontrolle: Aldin Hadzibulic (73.) sorgte für den Ausgleich, und Milan Sasa Milic (80.) drehte das Spiel mit einem späten Treffer zugunsten des TSV Harthausen.

TSV Oberensingen II – TSV Altdorf 2:1
Die Reserve aus Oberensingen legte einen Start nach Maß hin: Luca Soloperto (3.) traf zur frühen Führung. Nach einer umkämpften zweiten Halbzeit erhöhte Arafat Aka (77.) auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Pascal Sprenger (82.) kam für Altdorf zu spät – Oberensingen brachte den Sieg über die Zeit.

SGM Höllbach – TV Bempflingen 3:1
Die SGM Höllbach zeigte von Beginn an den größeren Willen. Nico Lubich (10.) brachte sein Team früh in Führung, Ebrima Ceesay (20.) legte nach. Jonathan Baun (51.) verkürzte nach der Pause für Bempflingen, doch Luca Sequenzia (71.) sorgte mit dem 3:1 für klare Verhältnisse.

TSV Linsenhofen – FC Kirchheim/Teck 0:0
In einem intensiven, aber torlosen Spiel neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Chancen waren zwar vorhanden, doch die Torhüter beider Mannschaften hielten ihren Kasten sauber – es blieb beim 0:0.

VfB Neuffen – AC Catania Kirchheim 3:0
Der VfB Neuffen zeigte eine konzentrierte Leistung und entschied die Partie im zweiten Durchgang klar für sich. Tobias Spreitzer (40.) brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Tim Sternemann (83.) und Sascha Gökeler (85.) erhöhten in der Schlussphase zum 3:0-Endstand.

TV Neidlingen – TSV Grafenberg 2:2
Beide Teams boten den Zuschauern ein intensives Spiel. Marvin Methner (4.) brachte Grafenberg in Führung, doch Luca Friess (17.) glich aus. Matteo Liburdi (35.) drehte die Partie zugunsten der Hausherren, ehe Fabian Kittelberger (44.) noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. In der Schlussminute sah Christian Kuch (90.) Gelb-Rot, was die Gastgeber in Unterzahl beendeten.

FV 09 Nürtingen – SGM Owen Unterlenningen 6:3
Ein echtes Torfestival! Tarik Serour (9.) und Ahmad Mohammad (39.) brachten Nürtingen früh in Front, ehe Owen Unterlenningen durch Max Kammerer (43.) und Kevin Rieke (45.) ausglich. Direkt nach der Pause konterte der FV09 erneut mit Treffern von Eren Engin (47.) und abermals Ahmad Mohammad (49.). Max Kammerer (81.) verkürzte, doch Louis Wagner (85.) und Tarik Serour (90.) sorgten mit ihren Treffern für den 6:3-Endstand einer spektakulären Begegnung.

Kreisliga A3:

FTSV Kuchen – SV Ebersbach/Fils II 2:3
Ein packendes und von Beginn an turbulentes Spiel. Schon nach wenigen Minuten stand es 0:2 – Robin Steinborn (1.) und Marvin Eisele (3.) brachten die Gäste früh in Führung. Trotz einer Roten Karte gegen Bleard Blakcori (17.) kämpfte Ebersbach weiter tapfer. Falco Rösch (57.) und Timo Wudy (63.) glichen für Kuchen aus, doch erneut Robin Steinborn (73.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Auswärtssieg.

SSV Göppingen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 2:2
Ein intensives Duell mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die Gäste starteten stark und führten durch Philipp Keller (4.) und Sascha Reinhard (17.) früh mit 2:0. Doch der SSV Göppingen zeigte Moral – Roni Gürer (37.) und Johannes Ahrun (55.) trafen zum verdienten Ausgleich, womit sich beide Teams am Ende die Punkte teilten.

SC Uhingen – TV Altenstadt 6:3
Ein wahres Torfestival mit neun Treffern begeisterte die Zuschauer in Uhingen. Ekrem Hodzic (12.) brachte Altenstadt in Führung, doch Matariz Darboe (17.) und Felice Franza (23.) drehten die Partie schnell. Nach dem 2:3-Rückstand durch Robin Ender Aslanboga (55./Foulelfmeter) folgte die große Uhinger Antwort: Cherif Sekou (60.), Tim Vaihinger (64.), erneut Franza (70.) und Max Renn (79.) machten den 6:3-Heimsieg perfekt.

TV Deggingen – TSV Eschenbach 2:1
Der TV Deggingen zeigte sich vor heimischem Publikum konzentriert. Philipp Hemminger (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Nick Meinhardt (27.) glich für Eschenbach aus. Noch vor der Pause erzielte Jan Grill (42.) das 2:1, das Deggingen bis zum Schluss souverän verteidigte.

TSV Ottenbach – TSGV Albershausen 0:1
In einer hart umkämpften Partie sorgte ein Treffer von Jan-Michael Müller (50.) für die Entscheidung. Albershausen nutzte seine Chancen konsequenter, während Ottenbach trotz großem Einsatz keinen Weg mehr zum Ausgleich fand.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – VfR Süßen 2:2
Ein emotionales Duell mit vielen Wendungen. Koray Balci (9.) brachte die Gäste früh in Führung, Robert Wais (32.) glich aus. Sven Ullrich (45./Foulelfmeter) drehte die Partie noch vor der Pause. In der Schlussphase traf Giuseppe De Gioia (81.) zum 2:2-Endstand. Kurz darauf schwächte sich die SG durch eine Gelb-Rote Karte gegen Leo-Fabrice Kovacic (82.).

KSG Eislingen – 1. FC Rechberghausen 3:1
Die KSG Eislingen erwischte den besseren Start: Timo-Heiko Webinger (16.) traf zur Führung, ehe Dennis Pfister (28.) kurzzeitig ausglich. Nur eine Minute später stellte Webinger (29.) den alten Abstand wieder her. Till Scheurer (50.) sorgte schließlich für die Vorentscheidung und einen Heimsieg.

SV Croatia 2012 Geislingen – TSV Wäschenbeuren 5:1
Vor 263 Zuschauern ließ der SV Croatia Geislingen keine Zweifel aufkommen. Davor Tiborc (21.), Adrijan Karanfilovski (39.) und Mateo Zelic (44.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Maximilian Digel (46.) sowie ein weiterer Treffer von Karanfilovski (84.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. Der Ehrentreffer von Maximilian Richter (90.) war nur Ergebniskosmetik.

