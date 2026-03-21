ASV-Abwehr erwartet gegen Dormagen Schwerstarbeit

ASV Mettmann trifft auf den TSV Bayer Dormagen – Foto: Markus Becker

Das Hinspiel Ende September ist den Anhängern des ASV noch in bester Erinnerung. Durch den 4:1-Sieg verdrängte ihr Team die bis dahin die Gruppe 1 der Bezirksliga anführenden TSV Eller 04 und Sparta Bilk von der Tabellenspitze. „Es war das erwartet harte Stück Arbeit, am Ende war es auch eine Art Reifeprüfung für unser Team“, konstatierte seinerzeit Co-Trainer Acar Sar. Erst ganz am Ende brachten Toni Markovic (90.) und der in der Winterpause zum SC Sonnborn gewechselte Ezequiel Gomez (90+3) den sechsten Saisonsieg unter Dach und Fach.

Der ASV will seine Hausaufgaben machen

Ihre Qualität bis zuletzt an den eigenen Erfolg zu glauben, unterstrichen die Mettmanner, in der Zwischenzeit Tabellenfünfter (46 Punkte), auch beim jüngsten 2:1 in Lohausen, als Umut Demir erst in der dritten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf machte. Am Sonntag, 15 Uhr, Sportzentrum Hasseler Straße, wollen die Einheimischen ihre Fans nicht so lange auf die Folter spannen, sondern möglichst früh für klare Verhältnisse sorgen.

„In Dormagen war es viel Arbeit, das wird auch diesmal kaum anders sein. Dennoch gehen wir mit dem Anspruch in die Partie, die drei Punkte einzufahren. Das bestehende Konstrukt, also die Tuchfühlung zu den vier vor uns liegenden Klubs beizubehalten, ist eindeutig unser Ziel“, betont der Sportliche Leiter Imad Omairat vor den sich anschließenden Top-Spielen beim Klassenprimus MSV Düsseldorf (29. März) und am Mittwoch darauf (1. April) auf eigenem Platz gegen Eller 04.