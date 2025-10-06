Astoria Walldorf und SGV Freiberg top, SG Sonnenhof Großaspach jubelt

TuS Ergenzingen – SG HD-Kirchheim 1:0

Der TuS Ergenzingen feierte einen knappen, aber umso wichtigeren Heimsieg. Schon früh setzten die Gastgeber ein Zeichen: In der 13. Minute war es Linus Hellstern, der den Ball im Netz unterbrachte. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die SG HD-Kirchheim alles daransetzte, den Ausgleich zu erzielen. Doch Ergenzingen stand kompakt. Mit viel Leidenschaft und großem Einsatz verteidigten die Hausherren ihre Führung bis zum Abpfiff und durften sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen.

FC-Astoria Walldorf – SSV Reutlingen 5:1

Walldorf zeigte gegen den SSV Reutlingen eine beeindruckende Offensivvorstellung. Bereits in der 4. Minute eröffnete Sam Dennig den Torreigen. Mit seinem zweiten Treffer in der 34. Minute stellte er früh die Weichen auf Sieg. Zwar konnte David Mladenovic in der 38. Minute den Anschlusstreffer erzielen und kurz Hoffnung aufkeimen lassen, doch direkt nach der Pause sorgte erneut Sam Dennig mit seinem dritten Treffer (47.) für klare Verhältnisse. In der Schlussphase legte Leonhard Balkow per verwandeltem Foulelfmeter (79.) und einem weiteren Treffer (83.) nach. Am Ende stand ein deutliches 5:1, bei dem vor allem Dreifachtorschütze Sam Dennig glänzte.

SG Sonnenhof Großaspach – SV Waldhof Mannheim 1:0

Großaspach erkämpfte sich mit viel Willen und Disziplin einen knappen Heimsieg. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, ehe Laris Lisic in der 56. Minute die entscheidende Szene setzte. Mit seinem Treffer zum 1:0 brachte er die SG in Führung. Waldhof Mannheim warf danach alles nach vorne, doch die Defensive der Großaspacher hielt stand. Mit enormem Kampfgeist verteidigte die SG die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und durfte einen ganz wichtigen Dreier bejubeln.

SGV Freiberg – TSG Balingen 5:0

Der SGV Freiberg ließ den Gästen aus Balingen keine Chance und präsentierte sich spielbestimmend. Roman Timoshenko brachte sein Team in der 34. Minute in Führung und eröffnete damit einen wahren Offensivwirbel. Nach der Pause erhöhte Joel Malungo (50.), ehe erneut Roman Timoshenko (58.) das 3:0 erzielte. Atiqullah Fetrati legte in der 65. Minute nach, bevor Luca Rakoczy in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein klarer 5:0-Erfolg, bei dem vor allem Doppeltorschütze Roman Timoshenko herausragte.

VfR Aalen – Freiburger FC 2:3

In Aalen entwickelte sich ein hochspannendes und torreiches Duell. Marco Frisch brachte den VfR schon in der 2. Minute in Führung, was den Hausherren einen Traumstart bescherte. Doch die Gäste aus Freiburg schlugen zurück: Maximilian Huber glich in der 20. Minute aus, und nur fünf Minuten später sorgte Luis Schneider für die Freiburger Führung. Im zweiten Durchgang legte erneut Maximilian Huber (73.) zum 1:3 nach. Zwar brachte Alessandro Prencipe den VfR in der 77. Minute mit dem Anschlusstreffer noch einmal heran, doch die Gäste ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen und feierten am Ende einen wichtigen Auswärtserfolg.

Bahlinger SC – TSG 62/09 Weinheim 1:3

Der Bahlinger SC musste gegen die TSG Weinheim eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Schon in der 11. Minute traf Muhammed Taha Kilichan für die Gäste und sorgte für einen frühen Rückstand der Hausherren. Zwar konnte Maxence Costes per verwandeltem Foulelfmeter in der 34. Minute für den Ausgleich sorgen, doch in der Schlussphase drehte Weinheim noch einmal auf. In der 84. Minute erzielte Ismet Kartal das 1:2, nur drei Minuten später machte Tom Gebauer mit dem Treffer zum 1:3 alles klar. Weinheim nahm drei Punkte mit nach Hause.

