Asterlagen zementiert die Tabellenführung Kreisliga A Moers: Der Spitzenreiter fertigte Concordia Rheinberg mit 6:0 ab. Der SSV Lüttingen beendete mit einem 2:0 die Siegesserie von Viktoria Alpen. Der SV Millingen watschte den FC Meerfeld mit 7:0 ab.

Der TuS Asterlagen liegt nach dem deutlichen Heimerfolg über Rheinberg in der Tabelle weiter mit vier Punkten vorne. Denn auch Borussia Veen und der OSC Rheinhausen, die ärgsten Verfolger, holten jeweils einen „Dreier“.

Borussia Veen – SV Budberg II 5:0 (2:0). Bereits in der zweiten Minuten traf Patrick Bertsch zum 1:0. Felix Terlinden erhöhte nach einer Ecke per Kopf mit seinem 19. Saisontor (28.). In der Schlussphase trafen Marius Gietmann (73.) sowie Thomas Willemsen (80./90.).

Viktoria Alpen – SSV Lüttingen 0:2 (0:2). Die Fischerdörfler beendeten die Siegesserie der Alpener, die achtmal in Folge gewonnen hatten. Bei den Gästen stand Paul Voß in der 26. Minute goldrichtig. Er netzte vor 110 Zuschauern zum 1:0. Nico Scholten, der kurz vor Schluss wegen Meckerns die Ampelkarte sah, gelang neun Minuten später das 2:0. „Wir hatten diesmal das Spielglück auf unserer Seite und mit Lasse Manten einen starken Torhüter zwischen den Pfosten“, resümierte Co-Trainer Mirko Poplawski, der den erkrankten Chefcoach Stefan Kuban vertrat. Bei der Viktoria sah Dan Tooten in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot.

VfL Repelen II – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 2:0 (0:0). Repelen machte im Abstiegskampf erneut etwas Boden gut, fuhr gegen das Schlusslicht den zweiten Sieg in Serie ein. Kadir Safak und Ayoub Medkouri steuerten die Tore bei. In der Schlussphase flog Repelens Mohammed Smaali mit Gelb-Rot vom Platz.

SV Millingen – FC Meerfeld 7:0 (5:0). Millingen stand durch Treffer von Steven Schön, Dominique Cremers und Maximillian Pullich sowie einem Doppelpack von Tom Vennhoff schon zur Pause als Sieger fest. In Durchgang zwei legte Schön sogar noch zwei Tore nach.

TV Asberg – Alemannia Kamp 3:6 (2:2). Asberg hielt lange gut dagegen, und Tolgahan Basyilmaz, Yasin Duman sowie Marcel Martin Gomez hatten auf drei Alemannia-Führungstreffer jeweils eine Antwort parat. Am Ende waren sechs Gegentore aber zu viel für die Hausherren. Für Kamp trafen Dennis Kiljan (3) und Andre Hecker (2). Sascha Gompertz erzielte noch ein Eigentor.

TuS Asterlagen – Concordia Rheinberg 6:0 (4:0). Der Spitzenreiter setzte im Topspiel gegen den bisherigen Vierten ein deutliches Zeichen. Drei Tore von Ali Basaran und ein Treffer von Murat Kara sorgten für den 4:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte unterlief Jesse Rückbeil ein Eigentor, bevor Metkan Ünlü mit seiner „Bude“ den Schlusspunkt setzte.

Rumelner TV – ESV Hohenbudberg 2:4 (1:2). Dogukan Bayrak und Noel Felten brachten den ESV jeweils in Front. Doch Daniel Schwarz und Isa Demir glichen aus. Erst in der Schlussphase entschied ein zweiter Treffer von Bayrak und einer von Aykut Kaynar die Partie endgültig zugunsten der Gäste.

FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Rheinhausen 1:5 (0:2). Denny Schumann brachte den VfL mit dem ersten Angriff im Derby in Front. Nachdem Ogün Sengül und Yannic Werner die Führung durch ihre Treffer ausbauten, hatten die Gäste die Partie vollends im Griff. In den Schlussminuten traf zunächst Jona Dietrich für die Hausherren, bevor Emre Okumus noch zwei VfL-Tore nachlegte.

OSC Rheinhausen – SV Sonsbeck II 5:2 (1:1). Die Hausherren waren für sämtliche Treffer der Partie verantwortlich. Meik Kuta und Emre Bolat sorgten per Eigentore für die Sonsbecker Erfolgserlebnisse; die Treffer von Ekrem Aksu (2), Joel Preuß (2) und Sahin Burhan aber dafür, dass diese Missgeschicke dem Tabellenzweiten nicht zum Verhängnis wurden.

SV Schwafheim – FC Neukirchen-Vluyn II 0:1 (0:0). Neukirchen-Vluyn II kam beim SV Schwafheim zurück in die Erfolgsspur. Nach dem kleinen Dämpfer am vergangenen Spieltag setzte sich der Aufsteiger mit dem Sieg weiter im Tabellenmittelfeld fest. Lange war die Partie völlig offen, doch Etienne Kallies entschied das Spiel schließlich zugunsten der Gäste.

Info: Zwei Spiele von Sonntag vorgezogen

18. Spieltag Bereits am Donnerstag erwartet Kamp den OSC Rheinhausen (19.30). Am Samstag, 15.30 Uhr, trifft Rheinberg auf Asberg. Die anderen Partien finden am Sonntag statt.