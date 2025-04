Asterlagen geht unter, Kevelaer patzt - will niemand Zweiter werden?

Cihar Rüzgar schoss in Pfalzdorf das einzige Tor des Tages, deshalb klettert der VfL Tönisberg auf Rang drei und hat nur noch einen Punkt weniger als Neukirchen.

Auf dem Papier war der Kevelaerer SV der klare Favorit, Platz zwei war deshalb realistisch. Doch der TuS Xanten gewann durch ein Tor von David Epp und wäre nach aktuellem Stand sogar direkt gerettet.

Auch der SV Rindern hätte ranrücken können, verlor das Duell von Kleve-Geldern gegen Moers aber auch. Der VfL Repelen sicherte sich mit dem 2:1-Sieg den Klassenerhalt. Mit einem Neun-Punkte-Vorsprung wird nichts mehr schiefgehen.

Noah Thier und Maurice Horster überragten beim 5:1-Kantersieg der Sportfreunde Broekhuysen gegen den TuS Asterlagen. Broekhuysen hat durch seinen Sieg nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Zwei und könnte mit einer Serie sogar in den kommenden Wochen nochmal ein Wörtchen um die Relegation mitsprechen, schließlich bleibt das Rennen um die Vizemeisterschaft mehr Krampf als Kampf. Das gilt auch für Asterlagen, das mit 45 Punkten vier Zähler hinter Neukirchen bleibt.

Beim 5:2-Pflichtsieg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum sammelte auch Borussia Veen Selbstvertrauen. Der Aufsteiger ist punktgleich mit Asterlagen und Rindern. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

Das Aufstiegsspiel von Viktoria Goch gibt es an dieser Stelle in der ausführlichen Nachlese

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen

Sa., 03.05.25 16:00 Uhr TuS Asterlagen - Borussia Veen

So., 04.05.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 04.05.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 04.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - VfB Uerdingen

So., 04.05.25 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf

So., 04.05.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Repelen



31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 11.05.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Twisteden

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SGE Bedburg-Hau

So., 11.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum

So., 11.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Tönisberg

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Asterlagen

So., 11.05.25 15:45 Uhr VfB Uerdingen - TSV Wachtendonk-Wankum