Aßling reist mit frischer Kraft nach Bad Aibling – drei Punkte sind Pflicht

Aßling – Für den TSV Aßling steht am Freitagabend, 19.30 Uhr, beim TuS Bad Aibling das letzte Spiel vor der Winterpause an. Oftmals kommen Amateurmannschaften im Herbst ja auf der letzten Rille daher, anders die Mannschaft von Laszlo Ziegler. Zum einen ist es noch früh im November, zum anderen hatte Aßling vergangenes Wochenende in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) spielfrei.

„Die Pause konnten wir insofern nutzen, als wir kräftemäßig auftanken konnten“, so der Coach, dessen verfügbare Spieler mit geladenen Akkus in die „Willing-Arena“ fahren.

Aßling steht im Tabellenmittelfeld, der Blick auf das Tableau ist bei nur einem Punkt Abstand zum ersten Relegationsplatz nach unten aber trügerisch. „Um erfolgreich in die Winterpause zu gehen, braucht es auf jeden Fall drei Punkte, dann sind wir wirklich gut im Soll“, so Ziegler, der betont, dass die Aufgabe gegen die „heimstarken“ Aiblinger „eine große Herausforderung“ wird.

Auch für das Gefühl wären drei Punkte für Ziegler extrem wichtig, da dies belegen würde, „dass wir leistungsmäßig Fortschritte gemacht haben und unsere Gemeinschaft gewachsen ist. Wir sind heute eine andere Mannschaft als letztes Jahr zur Rückrunde“.