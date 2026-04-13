Aßling erkämpft sich einen Punkt gegen Großkarolinenfeld

Der TSV Aßling punktete gegen Großkarolinenfeld. – Foto: SRO

Der TSV Aßling bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Das 1:1 gegen Großkarolinenfeld war hart umkämpft und spannend bis zum Schluss.

Häppchenweise sammelt der TSV Aßling seine Punkte. Durch das 1:1 am Büchsenberg gegen den TuS Großkarolinenfeld blieb die Mannschaft von Laszlo Ziegler das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. „Ein gerechtes Unentschieden, weil es ein Spiel auf Augenhöhe war. Beide hatten die Chance auf einen Sieg, wenn sie die Chancen besser ausspielen“, resümierte Ziegler.

Die Gäste operierten in einer umkämpften Begegnung mit weiten Bällen, die Aßlings Kicker problemlos verteidigten. Die Gastgeber wurden ihrerseits immer wieder durch Samuel Wambach gefährlich. Wambachs beste Schusschance pfiff in der ersten Halbzeit knapp am Pfosten vorbei (40.).