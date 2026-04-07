Aßling erkämpft sich ein glückliches Remis in Kiefersfelden

Der TSV Aßling punktete in Kiefersfelden. – Foto: SRO

Laszlo Ziegler hatte die Auswärtspartie der Fußball-Kreisklasse 1 in Kiefersfelden als „Bonusspiel“ bezeichnet. Dieser Logik zufolge lässt sich das 1:1 für den TSV Aßling auch als „Bonuspunkt“ verbuchen. „Für uns war es sicherlich ein glücklicher Punktgewinn, was die Spielanteile und die Torchancen angeht“, räumte der Coach der Büchsenberger ein.

In den ersten 25 Minuten taten sich die Platzherren gegen tief stehende Gäste schwer, Torchancen herauszuarbeiten. Dann jedoch nutzten sie einen schläfrigen Moment in der Aßlinger Defensive (1:0/26.). „Dass das Tor durch einen schnell ausgeführten Einwurf in der eigenen Hälfte entstand, als wir im Verbund nicht geschaltet haben, war zu dem Zeitpunkt ärgerlich“, grämte sich Ziegler.