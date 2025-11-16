Aßlar rückt im Derby Werdorf auf die Pelle

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga entschied der VfB Aßlar das Spitzenspiel und Derby in Werdorf für sich. Während der TSV Blasbach einen 3:0-Erfolg bei der SG Waldsolms II im Abstiegskampf feierte, erspielte sich auch der Tabellenvorletzte SG Eintracht Wetzlar einen 2:1-Erfolg gegen die SG Niederbiel.