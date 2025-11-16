 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Vor einer stattlichen Kulisse enteilt Alhadi Ibrahem (li.) vom VfB Aßlar dem Werdorfer Nils Woeschka. 2:0 gewinnen die Gäste das Nachbarschaftsduell. © Isabel Althof
Aßlar rückt im Derby Werdorf auf die Pelle

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der VfB Aßlar siegt im Derby beim FC Werdorf. Im Abstiegskampf der Fußball-A-Liga Wetzlar holen die SG Eintracht Wetzlar und der TSV Blasbach wichtige Punkte +++

Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga entschied der VfB Aßlar das Spitzenspiel und Derby in Werdorf für sich. Während der TSV Blasbach einen 3:0-Erfolg bei der SG Waldsolms II im Abstiegskampf feierte, erspielte sich auch der Tabellenvorletzte SG Eintracht Wetzlar einen 2:1-Erfolg gegen die SG Niederbiel.

