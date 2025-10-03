Assistent Arno, das Original aus Euren

„Der damalige Trier-Wester Vorsitzende Peter Hartmann hat mich gefragt, ob ich keine Lust darauf hätte“, erinnert sich der 62-jährige Damrath. Er fand mehr Spaß daran, als selbst mitzuspielen. Bis heute ist seine Motivation ungebrochen: Hochkonzentriert, in voller Schiri-Montur und immer auf Ballhöhe verrichtet er Woche für Woche bei den Partien der ersten Eurener Mannschaft seinen Dienst. Die 90 Minuten sind fest in Rituale eingebunden, wie der Rentner berichtet: „Ich bin immer 75 Minuten vorher auf dem Sportplatz, trinke zuerst einen Kaffee, mache mich anschließend warm und kontrolliere dann, ob unser Platzwart die Linien auch gerade gezogen hat oder ob sie etwa krumm sind.“ Meistens habe dieser gute Arbeit verrichtet. Und wenn ausnahmsweise mal nicht? „Dann bekommt er direkt von mir gut Bescheid gesagt“, lacht das Eurener Original, der zum TuS dazugehört, wie der Rabe im Vereinswappen.

