Aspöck Systems verteidigt Titel bei Upper Austria Business Cup Dort, wo sonst die LASK-Profis aufspielen, rückten an jenem Samstag andere Gesichter ins Rampenlicht: Die Bühne der Raiffeisen Arena gehörte diesmal den Protagonisten des zweiten Upper Austria Business Cups. 13 Partner und Sponsoren des LASK traten gegeneinander an, um sich die begehrte Trophäe für den Turniersieg zu krallen. Der große Coup gelang erneut Aspöck Systems, mit einem 2:1-Erfolg setzte sich der Premium-Plus-Partner im Endspiel gegen Wiesinger durch und verteidigte damit erfolgreich d von Linzer ASK · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linzer ASK

39 Spiele, 157 Tore und mehr als 1000 Fans, die in der Raiffeisen Arena für prächtige Atmosphäre sorgten – das Kleinfeldturnier für Sponsoren und Partner des LASK erwies sich auch im zweiten Jahr als echte Erfolgsgeschichte. Allen voran für Champion Aspöck Systems, der sich zum zweiten Mal zum großen Gewinner kürte. „Es ist ein tolles Gefühl, wir sind sehr glücklich. Es war schwieriger als letztes Jahr, aber wir haben super gespielt“, jubelte Siegtorschütze Davorin Kablar. Der Ex-LASK-Profi verwandelte in der vorletzten Spielminute einen direkten Freistoß zum 2:1-Endstand, nachdem Thomas Beham den anfänglichen Rückstand durch ein Eigentor egalisiert hatte.

Ein rundum gelungener Tag also für den zweifachen Champion, der mit Miguel Texeira den besten Torhüter des Turniers stellte und ob des Vorjahrestriumphes mit dem LASK-Bus zur Raiffeisen Arena gebracht worden war. „Wir hatten eine super-komfortable Anreise“, verriet CEO Karl Aspöck, der von einem „Mega-Event“ sprach. Als Belohnung winkt eine Einladung in die Eventloge beim Bundesliga-Heimspiel des LASK gegen den SK Sturm. Finalist und Logenpartner Wiesinger, bei der ersten Teilnahme sogleich am Podium, darf sich über einen Besuch im BWT Business Club freuen. Rang drei und damit Tickets für den Sektor N4 für das Spiel gegen Sturm sicherte sich das Land OÖ, ebenfalls Premierenteilnehmer und Mitveranstalter. Sehr zur Freude von Magdalena Sellner, die ihren ersten Auftritt in der Raiffeisen Arena in vollen Zügen genoss: „Die Atmosphäre ist mega hier. Wir haben ein richtig cooles Team mit sehr talentierten Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass auch Frauen bei diesem Turnier die Möglichkeit haben, Präsenz zu zeigen. Ich bin sehr glücklich und stolz, da dabei sein zu dürfen.“

Der erste Turniertreffer oblag Peter Riener nach exakt 63 Sekunden im Eröffnungsspiel von Mobilitätspartner LINZ AG gegen die Energie AG. Nichtsdestotrotz revanchierte sich der Leading Partner für die Niederlage im kleinen Finale 2025 dank eines Doppelpacks von Christoph Mandl. „Es ist eine Riesenehre, hier spielen zu dürfen. Für uns stehen der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund“, sagte der Energie-AG-Goalgetter, der mit neun Treffern zum Torschützenkönig avancierte, ehe am Ende wie bei der ersten Auflage Rang vier zu Buche stand. Sein Team war auch Teil jenes Vorrunden-Krimis, in dem gleich fünf Teams inkludiert waren. Wiesinger kletterte mit einem 2:1-Sieg im letzten Spiel auf Rang eins, Gegner und Premium-Plus-Partner HYPO OÖ musste sich dadurch statt des möglichen Gruppensiegs trotz nur drei Punkten weniger mit Rang fünf begnügen. Nicht minder spannend die Entscheidung in Gruppe B: Im Elfmeterschießen der beiden punktgleichen Teams setzte sich das Land OÖ gegen Logenpartner Held & Francke durch und löste als Gruppenzweiter das Ticket fürs Semifinale.