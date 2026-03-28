Aspöck Systems verteidigt Titel bei Upper Austria Business Cup

39 Spiele, 157 Tore und mehr als 1000 Fans, die in der Raiffeisen Arena für prächtige Atmosphäre sorgten – das Kleinfeldturnier für Sponsoren und Partner des LASK erwies sich auch im zweiten Jahr als echte Erfolgsgeschichte. Allen voran für Champion Aspöck Systems, der sich zum zweiten Mal zum großen Gewinner kürte. „Es ist ein tolles Gefühl, wir sind sehr glücklich. Es war schwieriger als letztes Jahr, aber wir haben super gespielt“, jubelte Siegtorschütze Davorin Kablar. Der Ex-LASK-Profi verwandelte in der vorletzten Spielminute einen direkten Freistoß zum 2:1-Endstand, nachdem Thomas Beham den anfänglichen Rückstand durch ein Eigentor egalisiert hatte.
Ein rundum gelungener Tag also für den zweifachen Champion, der mit Miguel Texeira den besten Torhüter des Turniers stellte und ob des Vorjahrestriumphes mit dem LASK-Bus zur Raiffeisen Arena gebracht worden war. „Wir hatten eine super-komfortable Anreise“, verriet CEO Karl Aspöck, der von einem „Mega-Event“ sprach. Als Belohnung winkt eine Einladung in die Eventloge beim Bundesliga-Heimspiel des LASK gegen den SK Sturm. Finalist und Logenpartner Wiesinger, bei der ersten Teilnahme sogleich am Podium, darf sich über einen Besuch im BWT Business Club freuen.
Rang drei und damit Tickets für den Sektor N4 für das Spiel gegen Sturm sicherte sich das Land OÖ, ebenfalls Premierenteilnehmer und Mitveranstalter. Sehr zur Freude von Magdalena Sellner, die ihren ersten Auftritt in der Raiffeisen Arena in vollen Zügen genoss: „Die Atmosphäre ist mega hier. Wir haben ein richtig cooles Team mit sehr talentierten Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass auch Frauen bei diesem Turnier die Möglichkeit haben, Präsenz zu zeigen. Ich bin sehr glücklich und stolz, da dabei sein zu dürfen.“
Der erste Turniertreffer oblag Peter Riener nach exakt 63 Sekunden im Eröffnungsspiel von Mobilitätspartner LINZ AG gegen die Energie AG. Nichtsdestotrotz revanchierte sich der Leading Partner für die Niederlage im kleinen Finale 2025 dank eines Doppelpacks von Christoph Mandl. „Es ist eine Riesenehre, hier spielen zu dürfen. Für uns stehen der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund“, sagte der Energie-AG-Goalgetter, der mit neun Treffern zum Torschützenkönig avancierte, ehe am Ende wie bei der ersten Auflage Rang vier zu Buche stand.
Sein Team war auch Teil jenes Vorrunden-Krimis, in dem gleich fünf Teams inkludiert waren. Wiesinger kletterte mit einem 2:1-Sieg im letzten Spiel auf Rang eins, Gegner und Premium-Plus-Partner HYPO OÖ musste sich dadurch statt des möglichen Gruppensiegs trotz nur drei Punkten weniger mit Rang fünf begnügen. Nicht minder spannend die Entscheidung in Gruppe B: Im Elfmeterschießen der beiden punktgleichen Teams setzte sich das Land OÖ gegen Logenpartner Held & Francke durch und löste als Gruppenzweiter das Ticket fürs Semifinale.
Einzigartiges Erlebnis
Wie schon im Vorjahr sollte das Turnier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Partnern und Sponsoren des LASK die Gelegenheit bieten, die außergewöhnliche Bühne der Raiffeisen Arena zu erleben. Alle 13 Teams wurden mit LASK-Trikots, Wunschnummern und Namen ausgestattet, durften den Innenbereich der Raiffeisen Arena inklusive der Kabinen nutzen und in der Heimstätte der Athletiker ihre sportlichen Talente gemeinsam zur Schau stellen.
„Der Upper Austria Business Cup ist für uns ein extrem wichtiges Event. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die Möglichkeit geboten, sich einen Tag wie ein Profi zu fühlen. Aber es steht noch viel mehr dahinter: Es bedeutet Teamgeist, Zusammenhalt und Ehrgeiz“, sagte LASK-Geschäftsführer Mergim Bresilla im Zuge der feierlichen Eröffnungszeremonie.
Attribute, die nicht nur die rund 160 Spielerinnen und Spieler auf dem Rasen beherzten, sondern auch jene Lehrlinge, die für die Siegertrophäen verantwortlich gezeichnet hatten. Die Pokale waren in der Lehrwerkstatt von Performance-Academy-Partner voestalpine eigens produziert worden. Als Schirmherr der Veranstaltung fungierte erneut Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Endstand:
1.
Aspöck Systems
2.
Wiesinger
3.
Land OÖ
4.
Energie AG
5.
Held & Francke
6.
LINZ AG
7.
voestalpine
8.
Zipfer
9.
HYPO OÖ
10.
Raiffeisenlandesbank OÖ
11.
PORR
12.
backaldrin The Kornspitz Company
13.
BWT
Torschützenkönig: Christoph Mandl (9 Tore, Energie AG)
Bester Torhüter: Miguel Texeira (Aspöck Systems)
Supporter Award für die meisten Fans: 1. Land OÖ – 2. Raiffeisenlandesbank OÖ – 3. Aspöck Systems