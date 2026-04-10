Aspis muss sich im Derby gegen die BSG mächtig strecken Kreisklasse von Daniel Froschmeier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Weiter ein eingeschworener Haufen voller Hoffnung ist Schlusslicht FC Hohenpolding, unter anderem mit Torwart Florian Lehner, Jonas Urgibl (hinten, l.), Kevin Pichlmaier (Nr. 15), Markus Feckl (3), Luis Karl (10) und Sebastian Grichtmaier (9). – Foto: Dominik Findelsberger

Coach Kosta Papantoniou fordert nach schwachen Leistungen eine Steigerung. Auch Forstern und Neuching stehen vor wichtigen Partien.

Heute, 19:00 Uhr TSV Aspis Taufkirchen A Taufkirche BSG Taufkirchen Taufkirchen 19:00 PUSH

An der Vils steigt das Taufkirchener Derby zwischen dem TSV Aspis und der BSG. „Ich erwarte von jedem Einzelnen in allen Belangen eine Leistungssteigerung“, fordert Aspis-Coach Kosta Papantoniou nach den zuletzt eher bescheidenen Ergebnissen. „Es ist ein Highlight-Spiel für uns. „Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute in jeder Aktion zu 100 Prozent konzentriert sein. Wir müssen über das gesamte Spiel mit voller Leidenschaft agieren, haben die Möglichkeit, den Schalter umzulegen.“ Tom Götzberger, Sportchef der BSG, sagt: „Es wird wie jedes Jahr ein besonderes Spiel. Die Tabellensituation spielt keine Rolle. Aspis wird alles reinwerfen. Wir wollen aber unser Spiel durchziehen und drei Punkte.“ Jannik vom Hofe (muskuläre Probleme) ist fraglich.

Heute, 20:00 Uhr FC Forstern FC Forstern TuS Oberding TuS Oberding 20:00 PUSH

Der heimstarke FC Forstern bekommt es mit dem TuS Oberding zu tun. „Das ist eine gefährliche Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern“, weiß FCF-Sportchef Franz Reiser. „Bis jetzt liefern wir aber zu Hause bei Flutlicht unsere besten Leistungen ab.“ Bilale Mardi könnte in den FCF-Kader zurückkehren. TuS-Spielertrainer Markus Weber freut sich auf die Auswärtsfahrt: „Flutlichtspiele in Forstern sind immer etwas Besonderes. Forstern ist das gewohnt, weil sie regelmäßig abends spielen. Wir wollen unsere Leistungen der letzten beiden Spiele bestätigen.“ Markus Straßer und Tobi Götze kehren zurück. Weber laboriert hingegen an Knieproblemen und ist fraglich.

Heute, 20:00 Uhr SpVgg Neuching SpVgg Neuchi FC Hohenpolding Hohenpolding 20:00 PUSH