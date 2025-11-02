Aspach beweist erneut Moral und erkämpft sich einen Punkt im Top-Spiel

Die SG Sonnenhof Großaspach bleibt auch im sechsten Pflichtspiel in Folge in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Vor 736 Zuschauern bewies die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt beim 2:2-Unentschieden gegen die U23 des 1. FSV Mainz 05 einmal mehr in dieser Saison große Moral und kam nach zweimaligem Rückstand jeweils zurück.

Doch die SG zeigte sich davon wenig beeindruckt und versuchte umgehend der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Und die Belohnung in Form des Ausgleichstreffers folgte in der 20. Spielminute: Fabian Eisele nutzte einen Fehler der Mainzer im Aufbauspiel, erwies sich dabei als echtes Schlitzohr und verwandelte ins leere Tor mit seinem bereits 14. Saisontreffer zum 1:1-Ausgleich.

Und die Partie brauchte auch keine lange Anlaufzeit, um für Gesprächsstoff zu sorgen. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da zeigte Schiedsrichter Veron Besiri bereits auf den Elfmeterpunkt. Was war passiert: Nach einer Ecke der Gäste aus Mainz kam Daniel Gleiber nach einem Foul von Volkan Celiktas im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yunus Malli souverän im linken Eck zur frühen Führung für den FSV (3.).

Der nächste Aufreger dann nur wenige Minuten später. SG-Keeper Maximilian Reule hatte den Ball bereits gespielt, da rauschte der bereits gelb vorbelastete Jayson Videira völlig unnötig in den Schlussmann hinein. Folgerichtig die gelb-rote Karte für Mainz und die Aspacher damit fortan in Überzahl (32.). In der darauffolgenden Phase des Spiels übernahm die Reinhardt-Elf dann vollends die Kontrolle, schaffte es aber im ersten Durchgang nicht mehr, diese Überlegenheit auch in wirklich ernsthafte Torgefahr umzumünzen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren das Tempo sowie den Druck auf das gegnerische Gehäuse. Doch beste Möglichkeiten blieben ungenutzt. Fabian Eisele scheiterte aus kurzer Distanz an der Fußabwehr von Kinzig (47.), Michael Kleinschrodt stürmte nach Zuspiel von Eisele allein auf den Mainzer-Keeper zu, setzte seinen Schuss aber knapp neben den linken Pfosten (56.).

Doch es kam wie es kommen musste: In Unterzahl zeigten sich die Nullfünfer maximal effizient sowie eiskalt. Einen Konter über die rechte Seite schloss Tim Müller mit einem platzierten Flachschuss ins linke untere Eck ab zur erneuten Führung für den Tabellenzweiten (66.). Doch Aspach gab sich nicht auf und warf in der Folge alles in die Waagschale, um noch irgendwie zurückzukommen. Und Chancen gab es zur Genüge, wurden jedoch weiterhin nicht genutzt. Volkan Celiktas setzte einen sehenswerten Fallrückzieher hauchdünn neben den rechten Torpfosten (71.), Benedikt Landwehr köpfte aus kurzer Distanz frei stehend am Tor vorbei (78.).

Doch vier Zeigerumdrehungen vor Abpfiff war es dann endlich soweit. Fabian Eisele hatte sich bis zur Grundlinie stark durchgesetzt und dann den Ball ins Zentrum gebracht, wo Loris Maier den Ball nur noch über die Linie zum 2:2-Endstand drücken musste (86.). Selbst der vermeintliche Siegtreffer gelang noch in der Nachspielzeit, doch Eiseles Einschlag wurde wegen vorheriger Abseitsstellung zurückgepfiffen.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag, den 08. November, ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerzl. Anpfiff der Partie im Sportpark Johannisau in Fulda ist um 14 Uhr.