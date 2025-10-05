Aslantas Glanzleistung sichert wichtigen OSC-Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der OSC feierte in der Kreisliga Osnabrück beim Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II einen wichtigen und überraschend deutlichen 4:1-Erfolg.
Kelvin Obazee brachte den OSC nach einer halben Stunde Spielzeit in Führung, die Jonas Schmeiduch nur zehn Minuten später mit einem berechtigen Foulelfmeter ausgleichen konnte. Kurz vor der Pause begann die starke Phase von Mustafa „Mutzi“ Aslantas. Zunächst erzielte er die 2:1-Führung für die Gäste, setzte seinen starken Lauf nach einer Stunde Spielzeit mit der mustergültigen Vorlage zum 3:1 durch Walid Legrcass fort und machte mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:1-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie. Mit dem dritten Sieg in Folge konnte sich der OSC zumindest vorerst aus dem Tabellenkeller verabschieden.
Mit drei Torbeteiligungen der auffälligste Akteur beim OSC – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Es war eine verdienter Sieg! Wir kommen diesmal nicht mit der Wucht der letzten Spiele aus der Kabine aber nutzen dafür heute mal die ein oder andere Chance und gewinnen am Ende mit 4:1 und nehmen die 3 Punkte mit. Ich hätte gerne etwas mehr geschrieben aber manchmal rücken gewisse sachen einen Sieg oder sogar ein ganzes Spiel in den Hintergrund.
Kompliment an meine Truppe für ein sehr erwachsenes Verhalten! Bin Stolz auf jeden einzelnen, lautet das Statement von Coach Derek Cooper (OSC).
"Gute erste Halbzeit, schwache, enttäuschende zweite Halbzeit. Am steht es 1:4. Mehr gibt's heute nicht zu sagen. Glückwunsch an den OSC, lautet das Statement von Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold).