Aslantas Glanzleistung sichert wichtigen OSC-Sieg

Kelvin Obazee brachte den OSC nach einer halben Stunde Spielzeit in Führung, die Jonas Schmeiduch nur zehn Minuten später mit einem berechtigen Foulelfmeter ausgleichen konnte. Kurz vor der Pause begann die starke Phase von Mustafa „Mutzi“ Aslantas. Zunächst erzielte er die 2:1-Führung für die Gäste, setzte seinen starken Lauf nach einer Stunde Spielzeit mit der mustergültigen Vorlage zum 3:1 durch Walid Legrcass fort und machte mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:1-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie. Mit dem dritten Sieg in Folge konnte sich der OSC zumindest vorerst aus dem Tabellenkeller verabschieden. Mit drei Torbeteiligungen der auffälligste Akteur beim OSC – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel:

Es war eine verdienter Sieg! Wir kommen diesmal nicht mit der Wucht der letzten Spiele aus der Kabine aber nutzen dafür heute mal die ein oder andere Chance und gewinnen am Ende mit 4:1 und nehmen die 3 Punkte mit. Ich hätte gerne etwas mehr geschrieben aber manchmal rücken gewisse sachen einen Sieg oder sogar ein ganzes Spiel in den Hintergrund.

Kompliment an meine Truppe für ein sehr erwachsenes Verhalten! Bin Stolz auf jeden einzelnen, lautet das Statement von Coach Derek Cooper (OSC).