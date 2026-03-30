Askania will gegen Hohen Neuendorf nachlegen von Oliver Arnold · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

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Für Askania Coepenick steht am Dienstag ein Heimspiel gegen Blau-Weiß Hohen Neuendorf II an. Die Gastgeber gehen als Tabellendritter mit 44 Punkten in die Partie, während Hohen Neuendorf aktuell auf Platz 8 mit 27 Punkten rangiert.

Das Hinspiel konnte Askania mit 3:1 für sich entscheiden. Seitdem haben sich beide Teams unterschiedlich entwickelt. Während Askania weiterhin im oberen Tabellenbereich vertreten ist, kämpft Hohen Neuendorf um Konstanz in der Rückrunde. Die Gäste konnten zuletzt in der Liga einen 3:1-Erfolg gegen TSV Lichtenberg feiern, mussten zuvor jedoch mehrere Niederlagen hinnehmen.