Askania siegt abgeklärt trotz Hitze

Die Partie wurde durch die äußeren Bedingungen geprägt. Bei hohen Temperaturen passten beide Teams ihr Spiel an, wodurch sich eine eher ruhige und kontrollierte Begegnung entwickelte. Auch Askania wich dabei etwas vom gewohnten Offensivspiel ab.

SV Askania Coepenick hat sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC III mit 3:0 gewonnen.

Im weiteren Verlauf kontrollierte Askania das Spiel, ohne jedoch entscheidend nachzulegen. Hertha blieb offensiv weitgehend ungefährlich.

Dennoch gingen die Gäste früh in Führung. Davis Schülke (11.) traf nach Vorlage von Adrian Wander zum 1:0.

Erst in der zweiten Halbzeit erhöhte Askania den Druck. Germain Sickelko (65.) baute die Führung nach Vorlage von Yasser Jadaoui aus.

Den Schlusspunkt setzte Yasser Jadaoui (90+5) per Foulelfmeter, nachdem Leon Kay zuvor gefoult worden war.

Askania zeigte insgesamt eine abgeklärte Leistung und sicherte sich trotz angepasstem Spielstil einen verdienten Auswärtssieg.