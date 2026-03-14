Askania ist morgen bei den Spandauer Kickers gefordert

Für Askania Coepenick steht am morgigen Spieltag eine Auswärtsaufgabe bei den Spandauer Kickers an.
Die Gastgeber rangieren derzeit auf Tabellenplatz 7 mit 29 Punkten und einer Torbilanz von 43:38. Am vergangenen Spieltag konnten sie mit einem 3:2-Erfolg gegen Blau-Weiß Hohen Neuendorf drei wichtige Punkte einfahren.
Askania geht als Tabellendritter mit 40 Punkten in die Partie. Mit einem Torverhältnis von 48:24 spielt die Mannschaft bislang eine starke Saison.
Nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen Nord Wedding will Askania auch auswärts nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg könnte das Team den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen und weiterhin im Rennen um die vorderen Tabellenplätze bleiben.