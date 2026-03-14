Askania ist morgen bei den Spandauer Kickers gefordert

Für Askania Coepenick steht am morgigen Spieltag eine Auswärtsaufgabe bei den Spandauer Kickers an.

Die Gastgeber rangieren derzeit auf Tabellenplatz 7 mit 29 Punkten und einer Torbilanz von 43:38. Am vergangenen Spieltag konnten sie mit einem 3:2-Erfolg gegen Blau-Weiß Hohen Neuendorf drei wichtige Punkte einfahren.