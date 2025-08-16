Askania II will in Pokalrunde überraschen

Für unsere 2. Herren steht am Sonntag die 1. Hauptrunde des Cosy-Wasch-Landespokals auf dem Programm. Gegner ist Eiche Köpenick II – ein Team aus der Kreisliga C, das die letzte Saison auf Platz 10 beendete.

Unsere Jungs haben sich über den Sommer stabilisiert und einen breiten Kader aufgestellt. Nun wollen sie zeigen, dass sie in der Lage sind, den Nachbarn aus Köpenick zu schlagen und selbstbewusst in die Saison zu starten. Anstoß ist am Sonntag, 17.08., um 15:00 Uhr auf Kunstrasen 1 (Waldseite) im FEZ.