Askania II souverän in Runde zwei des Pokals

Die zweite Mannschaft von Askania Coepenick hat die Pflichtaufgabe in der ersten Pokalrunde souverän erfüllt. Gegen Ligakonkurrent Eiche Köpenick II gelang ein ungefährdeter Sieg.

Nach einer hektischen Anfangsphase mit vielen Ballverlusten brachte das 1:0 in der 17. Minute die erste Ruhe ins Spiel. Anschließend übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Drei weitere Treffer vor der Pause entschieden die Partie frühzeitig.