Askania II souverän in Runde zwei des Pokals

Die zweite Mannschaft von Askania Coepenick hat die Pflichtaufgabe in der ersten Pokalrunde souverän erfüllt. Gegen Ligakonkurrent Eiche Köpenick II gelang ein ungefährdeter Sieg.
Nach einer hektischen Anfangsphase mit vielen Ballverlusten brachte das 1:0 in der 17. Minute die erste Ruhe ins Spiel. Anschließend übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Drei weitere Treffer vor der Pause entschieden die Partie frühzeitig.
Die zweite Halbzeit verlief weniger intensiv, auch den hohen Temperaturen geschuldet. Eiche fand keine Mittel, um die Abwehr von Askania ernsthaft zu gefährden, während die Hausherren ihre Angriffe nicht mehr konsequent zu Ende spielten.
Am Ende stand ein sicherer Sieg und der Einzug in die nächste Pokalrunde. Für Askania II geht es am kommenden Sonntag in der Liga weiter – mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC IV.