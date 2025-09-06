Askania II gewinnt Derby deutlich mit 7:1

In der 2. Hauptrunde des Cosy Wasch-Landespokals hat Askania Coepenick II auswärts beim SSV Köpenick-Oberspree II einen klaren 7:1-Erfolg gefeiert.

Die Gäste übernahmen früh die Spielkontrolle und gingen in der 27. Minute durch Martin Eismann in Führung. Eismann legte nur wenige Minuten später nach (35.) und erhöhte auf 2:0.