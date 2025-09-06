Askania II gewinnt Derby deutlich mit 7:1

In der 2. Hauptrunde des Cosy Wasch-Landespokals hat Askania Coepenick II auswärts beim SSV Köpenick-Oberspree II einen klaren 7:1-Erfolg gefeiert.
Die Gäste übernahmen früh die Spielkontrolle und gingen in der 27. Minute durch Martin Eismann in Führung. Eismann legte nur wenige Minuten später nach (35.) und erhöhte auf 2:0.
Nach der Pause trafen Steffen Matthes (51.) und Trifonas Galanopoulos (55.) sehenswert zum 4:0.
Oberspree hatte in der 69. Minute die Chance auf den Anschluss, doch ein Handelfmeter wurde von Askania-Torhüter Marco Cannata pariert. Kurz darauf fiel dennoch das 4:1. Die Antwort kam postwendend: Erneut war es Eismann, der mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wiederherstellte (73.).
In der Schlussphase schraubten die eingewechselten Salim Alkhodor (88.) und Justin Engelmann (90.+2) das Ergebnis auf 7:1.
Askania Coepenick II zieht damit souverän in die nächste Pokalrunde ein.