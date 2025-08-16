Askania fordert Berolina Stralau im Pokal

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein echtes Highlight erwartet unsere 1. Herren in der 1. Hauptrunde des Cosy-Wasch-Landespokals: Am Sonntag, 17.08., trifft das Team auf den Landesligisten FSV Berolina Stralau.
Die Stralauer beendeten die letzte Saison auf Platz 10 und gehen als klarer Favorit ins Spiel. Doch im Pokal gelten andere Regeln – und unsere frisch aufgestiegene Kreisliga-A-Mannschaft will mit Leidenschaft und Wille für eine Überraschung sorgen. Anstoß ist um 16:15 Uhr auf Kunstrasen 2 (Schranke) im FEZ.