Askania fordert Berolina Stralau im Pokal

Ein echtes Highlight erwartet unsere 1. Herren in der 1. Hauptrunde des Cosy-Wasch-Landespokals: Am Sonntag, 17.08., trifft das Team auf den Landesligisten FSV Berolina Stralau.

Die Stralauer beendeten die letzte Saison auf Platz 10 und gehen als klarer Favorit ins Spiel. Doch im Pokal gelten andere Regeln – und unsere frisch aufgestiegene Kreisliga-A-Mannschaft will mit Leidenschaft und Wille für eine Überraschung sorgen. Anstoß ist um 16:15 Uhr auf Kunstrasen 2 (Schranke) im FEZ.

